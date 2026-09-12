Refuerzan seguridad en Monclova con infraestructura y tecnología

MONCLOVA, COAH.- El fortalecimiento de la infraestructura, la tecnología y la coordinación entre corporaciones forman parte de las acciones emprendidas en Monclova y la Región Centro-Desierto para mejorar las condiciones de seguridad. Como parte de esta estrategia, el pasado 17 de agosto fue entregado el Centro Integral de Seguridad (CEIS) de la Región Centro-Desierto, obra que representó una inversión superior a los 24 millones de pesos y que se integra al modelo de seguridad implementado por el Gobierno del Estado.

El inmueble concentra áreas de Inteligencia, Tecnología, Proximidad, Prevención, Policía Violeta, UNIF, Academia y Justicia Cívica, con el objetivo de facilitar la coordinación entre las instituciones y fortalecer la capacidad de respuesta ante las necesidades de la población. La infraestructura busca atender distintos componentes de la seguridad, desde las labores de inteligencia y prevención hasta la proximidad con los ciudadanos y la atención de casos relacionados con violencia. AMPLÍAN VIGILANCIA CON MÁS TECNOLOGÍA A la puesta en operación del CEIS se suma la ampliación de la infraestructura tecnológica mediante la incorporación de cámaras de vigilancia y la instalación de Puntos Violeta en sectores estratégicos de Monclova. Estas herramientas están orientadas a reforzar las tareas de prevención, atención y respuesta ante situaciones que puedan representar un riesgo para la población.

El alcalde Carlos Villarreal señaló que la seguridad es una de las prioridades de su administración y destacó la coordinación con el gobernador Manolo Jiménez para mantener y fortalecer las acciones en esta materia. “En Monclova tenemos claro que la seguridad se fortalece trabajando en equipo y esta es una prioridad para nosotros como gobierno municipal. Seguimos sumando infraestructura, tecnología y acciones para fortalecer la estrategia de prevención, proximidad, inteligencia y fuerza para seguir teniendo una ciudad y una región cada vez más seguras para las familias”, expresó.

COORDINAN ESFUERZOS EN LA REGIÓN CENTRO-DESIERTO El Gobierno Municipal mantiene la coordinación con el Gobierno del Estado y las instituciones de seguridad para fortalecer las herramientas disponibles y mejorar la atención de las situaciones que requieran intervención. Las acciones contemplan infraestructura física, sistemas de vigilancia y áreas especializadas que forman parte de la estrategia de seguridad para Monclova y los municipios de la Región Centro-Desierto.

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