Refuerzan seguridad en Monclova con infraestructura y tecnología

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    Refuerzan seguridad en Monclova con infraestructura y tecnología
    Autoridades municipales y estatales mantienen coordinación en materia de seguridad para la Región Centro-Desierto. CORTESÍA

El CEIS concentra áreas especializadas y se amplía la red de videovigilancia para mejorar la atención ante situaciones de riesgo

MONCLOVA, COAH.- El fortalecimiento de la infraestructura, la tecnología y la coordinación entre corporaciones forman parte de las acciones emprendidas en Monclova y la Región Centro-Desierto para mejorar las condiciones de seguridad.

Como parte de esta estrategia, el pasado 17 de agosto fue entregado el Centro Integral de Seguridad (CEIS) de la Región Centro-Desierto, obra que representó una inversión superior a los 24 millones de pesos y que se integra al modelo de seguridad implementado por el Gobierno del Estado.

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El inmueble concentra áreas de Inteligencia, Tecnología, Proximidad, Prevención, Policía Violeta, UNIF, Academia y Justicia Cívica, con el objetivo de facilitar la coordinación entre las instituciones y fortalecer la capacidad de respuesta ante las necesidades de la población.

La infraestructura busca atender distintos componentes de la seguridad, desde las labores de inteligencia y prevención hasta la proximidad con los ciudadanos y la atención de casos relacionados con violencia.

AMPLÍAN VIGILANCIA CON MÁS TECNOLOGÍA

A la puesta en operación del CEIS se suma la ampliación de la infraestructura tecnológica mediante la incorporación de cámaras de vigilancia y la instalación de Puntos Violeta en sectores estratégicos de Monclova.

Estas herramientas están orientadas a reforzar las tareas de prevención, atención y respuesta ante situaciones que puedan representar un riesgo para la población.

$!La infraestructura tecnológica incluye la ampliación de cámaras de vigilancia en sectores de Monclova.
La infraestructura tecnológica incluye la ampliación de cámaras de vigilancia en sectores de Monclova. CORTESÍA

El alcalde Carlos Villarreal señaló que la seguridad es una de las prioridades de su administración y destacó la coordinación con el gobernador Manolo Jiménez para mantener y fortalecer las acciones en esta materia.

“En Monclova tenemos claro que la seguridad se fortalece trabajando en equipo y esta es una prioridad para nosotros como gobierno municipal. Seguimos sumando infraestructura, tecnología y acciones para fortalecer la estrategia de prevención, proximidad, inteligencia y fuerza para seguir teniendo una ciudad y una región cada vez más seguras para las familias”, expresó.

$!Los Puntos Violeta forman parte de las herramientas destinadas a la prevención y atención de situaciones de riesgo.
Los Puntos Violeta forman parte de las herramientas destinadas a la prevención y atención de situaciones de riesgo. CORTESÍA

COORDINAN ESFUERZOS EN LA REGIÓN CENTRO-DESIERTO

El Gobierno Municipal mantiene la coordinación con el Gobierno del Estado y las instituciones de seguridad para fortalecer las herramientas disponibles y mejorar la atención de las situaciones que requieran intervención.

Las acciones contemplan infraestructura física, sistemas de vigilancia y áreas especializadas que forman parte de la estrategia de seguridad para Monclova y los municipios de la Región Centro-Desierto.

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