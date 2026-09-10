Manolo Jiménez: ‘Coahuila es el estado más seguro de México’

Coahuila se ubicó como el estado con mayor percepción de seguridad del país, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026. El gobernador Manolo Jiménez Salinas atribuyó este resultado al fortalecimiento del modelo estatal de seguridad, basado en prevención, proximidad, inteligencia y fuerza, además de la coordinación entre autoridades, fuerzas armadas, ciudadanía, sociedad civil e iniciativa privada.

“En Coahuila, la seguridad la trabajamos entre todas y todos, por eso hoy nos sentimos muy orgullosos de decir que Coahuila es el estado más seguro de México”, expresó el Mandatario estatal. De acuerdo con la ENVIPE 2026, el 71.5 por ciento de la población manifestó sentirse segura en Coahuila, mientras que Yucatán, segundo lugar nacional, registró 63.8 por ciento. La media nacional se ubicó en 24.7 por ciento.

La encuesta también colocó a Coahuila en el primer lugar nacional en percepción de seguridad entre las mujeres, indicador que, según el Gobierno estatal, presentó una mejora respecto a 2025. Jiménez Salinas señaló que su administración mantendrá las inversiones destinadas a fortalecer la seguridad y el blindaje de la entidad. Desde el inicio de la actual administración se han destinado más de 8 mil millones de pesos de recursos estatales a infraestructura para la Policía Estatal, Ejército Mexicano, Marina Armada y Guardia Nacional, además de arcos de seguridad carreteros, patrullas, equipamiento y capacitación. Otro de los componentes de la estrategia es el fortalecimiento del Sistema de Videointeligencia Estatal, con infraestructura orientada a la prevención y reacción ante situaciones de riesgo. “En Coahuila no estamos exentos de que ocurra algún hecho, pero cuando pasa, tenemos la capacidad de actuar de manera determinante y contundente”, manifestó. El gobernador también destacó la participación ciudadana mediante los grupos Ciudadanos de WhatsApp, mecanismo que, señaló, ha permitido fortalecer la comunicación y coordinación entre autoridades y población.

A esto se suma el trabajo conjunto de los tres órdenes de gobierno a través de la Mesa Estatal de Seguridad, desde donde se coordinan operativos de prevención y reacción. Jiménez Salinas afirmó que el objetivo es mantener las condiciones para que las familias puedan vivir con tranquilidad, así como transitar por las carreteras de Coahuila con confianza y contar con filtros de seguridad en distintos puntos de la entidad.