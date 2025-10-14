Refuerzan seguridad en Monclova tras decomiso de armas y presuntos explosivos

MONCLOVA, COAH.- Luego de que autoridades de los tres órdenes de gobierno realizaron dos cateos en Monclova, donde se aseguraron armas largas, cortas, droga y presuntos explosivos, el alcalde Carlos Villarreal Pérez afirmó que “Monclova está blindada” y que se continuará reforzando la seguridad para impedir la presencia de delincuentes en la ciudad.

“Monclova está blindada y la tenemos que seguir blindando. Es una tarea del día a día. El tema de seguridad no descansa y requiere seguimiento constante”, señaló el edil.

Villarreal Pérez agradeció la labor de las corporaciones que participaron en los operativos y reconoció que aún existen áreas de oportunidad en las que se debe seguir trabajando.

El alcalde destacó que estos resultados son producto de la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, dentro del modelo de seguridad implementado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

“Los operativos no son casualidad. Se trabaja con inteligencia, con denuncias ciudadanas anónimas, y eso permite que siga la paz en cada rincón de Monclova y de Coahuila”, afirmó.

El presidente municipal enfatizó que la prioridad es mantener protegidas a las familias y garantizar la tranquilidad en toda la región.

“En temas de seguridad no podemos dar marcha atrás, como lo dice el gobernador. Debemos seguir blindando cada zona de Coahuila”, subrayó.

Durante los operativos realizados el fin de semana, fueron detenidos dos hombres. En el primer cateo se aseguraron un arma larga, dos cargadores, varios cartuchos y un arma corta.

En el segundo, se decomisaron dos armas largas, cartuchos, paquetes de mariguana y objetos metálicos que, de acuerdo con los peritos, podrían ser explosivos.

Estos materiales fueron puestos a disposición de la Sexta Zona Militar.