Región Centro-Desierto cierra fin de año con saldo blanco en seguridad

Monclova
/ 2 enero 2026
    Región Centro-Desierto cierra fin de año con saldo blanco en seguridad
    Sergio Sisbeles, subsecretario de Gobierno en la Región Centro-Desierto, informó que el cierre de año se registró con saldo blanco gracias a los operativos coordinados de seguridad. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

Operativos coordinados y patrullajes preventivos permitieron mantener el orden durante la temporada decembrina

MONCLOVA, COAH.-La Región Centro-Desierto de Coahuila concluyó el periodo de fin de año con saldo blanco en materia de seguridad, resultado de los operativos preventivos y de la coordinación permanente entre corporaciones estatales y municipales, informó el subsecretario de Gobierno en la región, Sergio Sisbeles Alvarado.

El funcionario explicó que, durante la temporada decembrina —marcada por el incremento en la movilidad, la llegada de paisanos y el repunte en la actividad comercial—, se reforzaron los patrullajes de proximidad, la presencia policial y las acciones de prevención, lo que permitió mantener el orden y evitar incidentes de gravedad.

Sisbeles Alvarado subrayó que estos resultados obedecen a la correcta aplicación del Modelo Coahuila, el cual permite una respuesta inmediata y una comunicación constante entre los distintos niveles de gobierno.

“El saldo blanco no es casualidad, es consecuencia del trabajo diario que realizan las policías municipales y estatales, así como del compromiso de mantener acciones de proximidad y prevención”, afirmó.

No obstante, dejó en claro que el saldo positivo no implica tolerancia a abusos de autoridad. Recordó que durante este periodo se atendieron de forma inmediata señalamientos contra elementos de seguridad en municipios como Castaños, donde los policías involucrados fueron separados de sus funciones, se inició el procedimiento legal correspondiente y finalmente fueron destituidos, además de cubrir una fianza de 10 mil pesos.

Asimismo, informó que en el caso de presuntas irregularidades cometidas contra paisanos en el municipio de Sacramento, se abrió una investigación formal para esclarecer los hechos y, en su caso, emitir una resolución conforme a las pruebas recabadas.

El subsecretario reiteró que la participación ciudadana es clave para mantener la tranquilidad en la región, por lo que exhortó a la población a denunciar cualquier abuso o acto irregular ante las corporaciones municipales o a través del número de emergencias 91

Temas


Seguridad
operativos

Localizaciones


Monclova

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

