Regresan más de 73 mil alumnos a clases en la Región Centro

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Monclova
/ 13 abril 2026
    Regresan más de 73 mil alumnos a clases en la Región Centro
    Más de 73 mil alumnos de nivel básico retomaron clases en la Región Centro tras el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua. LIDIET MEXICANO

El alcalde Carlos Villarreal Pérez, encabezó el lunes cívico en la primaria Monclova 400 durante el reinicio de actividades escolares

MONCLOVA, COAH.- Cerca de 73 mil alumnos de nivel básico regresaron este lunes a las aulas en la Región Centro del estado, tras el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, retomando así la recta final del ciclo escolar 2025–2026.

En el marco de este regreso a clases, el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, encabezó un acto cívico en la escuela primaria “Monclova 400”, donde estudiantes, docentes y autoridades educativas participaron en el tradicional lunes cívico, destacando el entusiasmo de las y los alumnos por volver a clases.

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$!Estudiantes, docentes y padres de familia se dieron cita en el plantel para dar inicio a la recta final del ciclo escolar 2025–2026.
Estudiantes, docentes y padres de familia se dieron cita en el plantel para dar inicio a la recta final del ciclo escolar 2025–2026. LIDIET MEXICANO

El director del plantel, profesor Armando de la Paz, dio la bienvenida a los asistentes y destacó el ánimo con el que la comunidad escolar retoma actividades, al tiempo que exhortó a alumnos, docentes y padres de familia a cerrar con esfuerzo esta última etapa del ciclo escolar.

“Estamos iniciando el último tramo del ciclo escolar, por lo que es momento de redoblar esfuerzos y trabajar en equipo para concluir con éxito. Tenemos aún actividades importantes y fechas significativas por celebrar, como el Día del Niño”, expresó.

Por su parte, el alcalde Carlos Villarreal Pérez manifestó su satisfacción por regresar a la institución y convivir con la comunidad educativa en este inicio de actividades, luego del periodo vacacional.

$!Durante el acto cívico, se destacó la importancia de cerrar con esfuerzo el ciclo escolar y mantener la participación de toda la comunidad educativa.
Durante el acto cívico, se destacó la importancia de cerrar con esfuerzo el ciclo escolar y mantener la participación de toda la comunidad educativa. LIDIET MEXICANO

Señaló que ha tenido la oportunidad de visitar el plantel en distintas ocasiones, incluso antes de asumir el cargo, por lo que reconoció el trabajo que se realiza en la escuela tanto en el turno matutino como vespertino, así como el compromiso de directivos, docentes y personal administrativo.

El edil hizo un reconocimiento especial a las maestras y maestros por su vocación y el papel fundamental que desempeñan en la formación de las nuevas generaciones, destacando que su labor va más allá de la enseñanza académica, al contribuir en la formación de valores y en el desarrollo integral de niñas y niños.

Subrayó que la educación es la base para el crecimiento de la ciudad, la región, el estado y el país, ya que de las aulas surgen los talentos que impulsan el desarrollo social y económico.

$!Autoridades municipales y educativas participaron en el lunes cívico realizado en la primaria “Monclova 400”, como parte del regreso a clases.
Autoridades municipales y educativas participaron en el lunes cívico realizado en la primaria “Monclova 400”, como parte del regreso a clases. LIDIET MEXICANO

Indicó que, para lograr mejores resultados, es fundamental el trabajo conjunto entre autoridades de los tres órdenes de gobierno, el sector educativo, las familias y la sociedad en general, con el objetivo de generar más oportunidades para las nuevas generaciones.

También destacó la importancia de complementar la educación con actividades deportivas, culturales y académicas que fortalezcan el desarrollo integral de los estudiantes.

Finalmente, exhortó a las y los alumnos a continuar esforzándose en este cierre de ciclo escolar, recordando que se encuentran en la etapa final, con evaluaciones por delante y la próxima conclusión de estudios para quienes cursan sexto grado.

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Durante el evento, se contó con la presencia de integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de Monclova, así como autoridades del sector educativo, entre ellas el profesor Abraham Segundo González Ruiz, director de Servicios Educativos en la Región Centro; la maestra Clara Yuridia Briceño, directora de Educación en Monclova; Juan Gerardo Cruz Iglesias, jefe de sector, y supervisores de zona escolar, además de personal docente, administrativo y padres de familia.

El evento concluyó con la participación de la escolta y alumnos del plantel, quienes realizaron los honores a la bandera en un ambiente de entusiasmo que marcó el inicio de esta nueva etapa escolar.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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