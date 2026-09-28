Renuevan red de agua potable en la colonia Borja de Frontera

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    Renuevan red de agua potable en la colonia Borja de Frontera
    La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú puso en marcha los trabajos de renovación de la red de agua potable. CORTESÍA

Renovarán la red de agua potable con 707 metros de tubería y 101 nuevas tomas domiciliarias

FRONTERA, COAH.- Más de 700 metros de tubería y 101 nuevas tomas domiciliarias serán instaladas en la colonia Guadalupe Borja, en Ciudad Frontera, como parte de la renovación de la red de agua potable en la calle Gabriel Calzada.

La obra fue puesta en marcha por la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú, en coordinación con el programa Mejora Coahuila, con el objetivo de mejorar el suministro de agua para las familias de este sector.

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Los trabajos contemplan la colocación de 707 metros lineales de tubería PVC de cuatro pulgadas, además de 101 tomas domiciliarias nuevas que permitirán llevar el servicio directamente a los hogares.

Durante el arranque, Pérez Cantú recorrió el sector y dialogó con vecinos, quienes destacaron la atención a una de las necesidades básicas de la colonia.

La alcaldesa señaló que el trabajo coordinado con el Gobierno del Estado permite atender las necesidades de las colonias y llevar obras directamente a los sectores donde son requeridas.

“Trabajando codo a codo con nuestra gente y sumando voluntades con el Gobierno del Estado, logramos que los servicios básicos de calidad sean una realidad para todos”, expresó.

Sara Irma Pérez Cantú aseguró que continuará recorriendo las colonias de Frontera para conocer de manera directa las necesidades de las familias y gestionar obras que permitan mejorar los servicios públicos.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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