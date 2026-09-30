Renuncia mando de seguridad de AHMSA de Monclova en plena transición de compra

Fuentes cercanas y relacionadas con la compañía acerera señalaron que Correa formalizó su salida la noche del lunes, cerrando una etapa iniciada en 1992 y durante la cual llegó a ocupar la gerencia responsable de la seguridad y vigilancia de las instalaciones.

MONCLOVA, COAH.- Francisco “Paco” Correa dejó el área de seguridad de Altos Hornos de México ( AHMSA ) después de una trayectoria de aproximadamente 34 años dentro de la siderúrgica, en momentos en que la empresa atraviesa cambios internos, investigaciones por robo de equipo y el proceso judicial encaminado a definir su venta.

La renuncia ocurre menos de dos semanas después de que se reportaran ajustes en esa área a raíz de la sustracción de equipo eléctrico de alto valor dentro del complejo.

El 18 de septiembre se dio a conocer que entre ocho y nueve interruptores eléctricos de alta capacidad, conocidos como breakers, habían sido sustraídos de las instalaciones, con un valor conjunto estimado cercano al millón de pesos.

A partir de ese episodio fueron realizados movimientos entre los responsables de vigilancia y monitoreo. Un jefe asignado a Planta 2 fue separado de sus funciones, hubo cambios entre personal encargado del monitoreo y Correa pasó de gerente a subgerente.

Las investigaciones por la desaparición del equipo llevaron también al ingreso de autoridades a las instalaciones para realizar diligencias relacionadas con el caso. Representantes laborales habían manifestado preocupación por los robos registrados durante el prolongado periodo de inactividad de la acerera y por la necesidad de proteger maquinaria, instalaciones y componentes que forman parte de los activos sujetos al procedimiento concursal.

Hasta el momento no existe información pública que establezca que Correa esté acusado de participar en esos hechos ni que su renuncia haya sido ordenada como consecuencia de alguna investigación. La coincidencia temporal, sin embargo, coloca su salida dentro de una etapa de reacomodos en el sistema de vigilancia de AHMSA.

El movimiento ocurre además apenas días después de la audiencia del 25 de septiembre, en la que se presentó una oferta de mil 400 millones de dólares por AHMSA y Minera del Norte.

Mientras continúa el proceso para definir el futuro propietario de los activos, uno de los retos inmediatos sigue siendo mantener bajo resguardo las instalaciones y equipos de las plantas detenidas.

La salida de Correa deja pendiente conocer quién asumirá la responsabilidad operativa de seguridad en esta etapa y si habrá nuevos cambios en la estructura encargada de proteger el complejo siderúrgico.