Reparan 602 baches y atienden alumbrado, plazas y escuelas en Monclova

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Monclova
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    Reparan 602 baches y atienden alumbrado, plazas y escuelas en Monclova
    Las cuadrillas municipales realizaron trabajos de bacheo y mantenimiento de vialidades en distintos sectores de Monclova durante la última semana. ARCHIVO

El Ayuntamiento reportó trabajos de bacheo, alumbrado, mantenimiento de espacios públicos y atención a escuelas durante la última semana

MONCLOVA, COAH.- El Gobierno Municipal de Monclova intensificó durante la última semana los trabajos de mantenimiento y atención en colonias, con más de 800 acciones enfocadas en mejorar calles, servicios y espacios públicos de la ciudad.

Las labores, realizadas como parte de la atención permanente a las necesidades planteadas por los habitantes, incluyeron reparaciones de vialidades, mantenimiento de infraestructura urbana, trabajos de alumbrado, conservación de áreas deportivas y verdes, así como acciones en planteles educativos.

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Entre los resultados reportados por el Ayuntamiento destacan 602 baches reparados, uno de los principales trabajos realizados durante la semana para mejorar las condiciones de las calles y facilitar la movilidad de los automovilistas.

A estos trabajos se sumó la atención de 81 roturas de SIMAS, además de la construcción de ocho bordos y la respuesta a 91 solicitudes realizadas directamente por ciudadanos.

En materia de alumbrado público se rehabilitaron nueve circuitos y fueron sustituidas tres luminarias, como parte de las acciones encaminadas a mantener en funcionamiento la infraestructura urbana.

El mantenimiento también alcanzó espacios destinados a la convivencia y actividad física. De acuerdo con el reporte municipal, se realizaron trabajos en nueve campos deportivos, áreas verdes y plazas de distintos sectores de Monclova.

ATIENDEN ESCUELAS

Los planteles educativos también formaron parte de la agenda de trabajo de la administración municipal.

Durante la semana se brindó atención a cuatro instituciones educativas y se efectuaron labores de limpieza en otras 11 escuelas. Además, se apoyó con la recolección de basura y escombro en siete planteles.

El alcalde Carlos Villarreal señaló que la conservación de la ciudad requiere mantener una presencia constante en las colonias y responder de manera directa a las necesidades que plantean las familias.

El edil destacó que la administración continuará trabajando de manera coordinada con el Gobierno de Coahuila, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, con el objetivo de mejorar las condiciones de calles, espacios públicos y servicios.

Villarreal afirmó que la atención a las peticiones ciudadanas continuará como una de las prioridades de su administración, mediante recorridos y trabajos que permitan identificar y resolver problemas de infraestructura y mantenimiento.

Las acciones forman parte de la coordinación entre los gobiernos municipal y estatal para atender distintos sectores de Monclova y conservar en mejores condiciones los espacios utilizados diariamente por la población.

El Ayuntamiento aseguró que mantendrá este esquema de trabajo en las colonias, con seguimiento a las solicitudes de los ciudadanos y labores de mantenimiento urbano para contribuir a una ciudad más limpia, ordenada y funcional.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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