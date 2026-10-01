Repone alcalde de Cuatro Ciénegas computadoras robadas a primaria

El edil visitó la institución educativa este miércoles 30 de septiembre, donde convivió con las niñas y los niños y realizó la entrega del equipo que permitirá nuevamente contar con herramientas tecnológicas para fortalecer su aprendizaje.

MONCLOVA, COAH.- Luego de que la Escuela Primaria Ignacio Zaragoza fuera víctima del robo de su equipo de cómputo, el alcalde Víctor Manuel Leija Vega acudió al plantel para entregar nuevas computadoras y reponer parte de las herramientas que los alumnos utilizan para sus actividades académicas.

El robo había dejado al plantel sin parte de sus equipos de cómputo, afectando directamente las actividades de los estudiantes, por lo que el municipio atendió la necesidad y realizó la reposición.

Durante su visita, Leija Vega destacó la importancia de mantener una atención cercana con las escuelas y conocer directamente las necesidades que enfrentan, al señalar que la educación representa una de las prioridades de su administración.

La Primaria Ignacio Zaragoza también ha recibido otros apoyos por parte del Ayuntamiento, entre ellos la colocación de señalización y la construcción de rampas para facilitar el acceso a personas con discapacidad.

El alcalde señaló que continuarán pendientes de las necesidades que surjan en el plantel, con el propósito de mejorar las condiciones en las que estudian las niñas y los niños de Cuatro Ciénegas.

Con la entrega del equipo de cómputo, los estudiantes podrán recuperar una herramienta importante para sus actividades escolares, luego del golpe que representó el robo registrado en la institución.