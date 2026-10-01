Inauguran Parque Industrial VYNMSA en Torreón con 4 naves listas; perfilan proyecto de 1,500 empleos

TORREÓN, COAH.- Con una extensión de 40 hectáreas y un plan maestro de 12 edificaciones, este jueves fueron inauguradas las instalaciones del Parque Industrial VYNMSA Torreón. El complejo inicia operaciones con sus primeras cuatro naves totalmente concluidas. El corte de listón fue encabezado por el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, y el alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, junto con representantes de la desarrolladora.

Durante la ceremonia, el mandatario estatal destacó que apostar por infraestructura concluida representa una ventaja competitiva, ya que ofrece espacios listos para su ocupación inmediata y responde a las exigencias del mercado global de inversiones. Asimismo, adelantó que la Comarca Lagunera cuenta con una cartera de nuevos proyectos corporativos que serán anunciados próximamente, y señaló que estos resultados son fruto de la coordinación entre la iniciativa privada y los gobiernos estatal y municipal. “Por ahí traemos otras empresas que estaremos anunciando en otros parques también aquí de La Laguna, vienen buenas noticias y esto lo hemos logrado trabajando en equipo”, señaló el gobernador.

En su intervención, el alcalde señaló que la apertura de este parque fortalece la capacidad productiva del municipio y amplía la disponibilidad de infraestructura moderna para sectores estratégicos como el automotriz, logístico, manufacturero y de alta tecnología. “Con esta apertura, Torreón incrementa su oferta de espacios industriales de vanguardia y competitivos, sumándose a los desarrollos que recientemente se han incorporado al crecimiento económico de nuestra ciudad. Nuestra economía cuenta de más con fortalezas únicas. Además de que se ha continuado fortaleciendo las industrias estratégicas como la automotriz, aeroespacial, eléctrica y de manufactura especializada”, expresó.

Por parte de la desarrolladora, Mario Chapa del Campo, director general (CEO) de VYNMSA, recordó el inicio de los trabajos de obra gris hace un par de años, destacando que actualmente el predio se encuentra urbanizado y listo para recibir corporativos. El directivo dio a conocer que sostienen pláticas avanzadas con diversas firmas interesadas en instalarse en el complejo, entre ellas un prospecto que, de concretarse, podría generar más de 1,500 empleos directos para la Región Laguna.

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