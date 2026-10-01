Inauguran Parque Industrial VYNMSA en Torreón con 4 naves listas; perfilan proyecto de 1,500 empleos

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    Inauguran Parque Industrial VYNMSA en Torreón con 4 naves listas; perfilan proyecto de 1,500 empleos
    El gobernador Manolo Jiménez Salinas, el alcalde Miguel lÁngel Riquelme Solís y directivos de VYNMSA encabezaron la inauguración del parque industrial en Torreón. SANDRA GÓMEZ

El complejo cuenta con una extensión de 40 hectáreas y un proyecto maestro que contempla 12 edificaciones

TORREÓN, COAH.- Con una extensión de 40 hectáreas y un plan maestro de 12 edificaciones, este jueves fueron inauguradas las instalaciones del Parque Industrial VYNMSA Torreón. El complejo inicia operaciones con sus primeras cuatro naves totalmente concluidas.

El corte de listón fue encabezado por el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, y el alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, junto con representantes de la desarrolladora.

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Durante la ceremonia, el mandatario estatal destacó que apostar por infraestructura concluida representa una ventaja competitiva, ya que ofrece espacios listos para su ocupación inmediata y responde a las exigencias del mercado global de inversiones.

Asimismo, adelantó que la Comarca Lagunera cuenta con una cartera de nuevos proyectos corporativos que serán anunciados próximamente, y señaló que estos resultados son fruto de la coordinación entre la iniciativa privada y los gobiernos estatal y municipal.

“Por ahí traemos otras empresas que estaremos anunciando en otros parques también aquí de La Laguna, vienen buenas noticias y esto lo hemos logrado trabajando en equipo”, señaló el gobernador.

$!Durante su intervención, Manolo Jiménez destacó la disponibilidad de naves terminadas como una ventaja para la atracción de inversiones a La Laguna.
Durante su intervención, Manolo Jiménez destacó la disponibilidad de naves terminadas como una ventaja para la atracción de inversiones a La Laguna. SANDRA GÓMEZ

En su intervención, el alcalde señaló que la apertura de este parque fortalece la capacidad productiva del municipio y amplía la disponibilidad de infraestructura moderna para sectores estratégicos como el automotriz, logístico, manufacturero y de alta tecnología.

“Con esta apertura, Torreón incrementa su oferta de espacios industriales de vanguardia y competitivos, sumándose a los desarrollos que recientemente se han incorporado al crecimiento económico de nuestra ciudad. Nuestra economía cuenta de más con fortalezas únicas. Además de que se ha continuado fortaleciendo las industrias estratégicas como la automotriz, aeroespacial, eléctrica y de manufactura especializada”, expresó.

$!El gobernador Manolo Jiménez y el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís refrendaron el trabajo conjunto entre el Estado, el Municipio y la iniciativa privada.
El gobernador Manolo Jiménez y el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís refrendaron el trabajo conjunto entre el Estado, el Municipio y la iniciativa privada. SANDRA GÓMEZ

Por parte de la desarrolladora, Mario Chapa del Campo, director general (CEO) de VYNMSA, recordó el inicio de los trabajos de obra gris hace un par de años, destacando que actualmente el predio se encuentra urbanizado y listo para recibir corporativos.

El directivo dio a conocer que sostienen pláticas avanzadas con diversas firmas interesadas en instalarse en el complejo, entre ellas un prospecto que, de concretarse, podría generar más de 1,500 empleos directos para la Región Laguna.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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