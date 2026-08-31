Reporte ciudadano permite poner a salvo a niña que deambulaba sola en vialidades de Castaños, Coahuila

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Monclova
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    Reporte ciudadano permite poner a salvo a niña que deambulaba sola en vialidades de Castaños, Coahuila
    El reporte de un ciudadano difundido a través de redes sociales permitió alertar sobre la presencia de la menor y movilizar a las autoridades para ponerla a salvo. CORTESÍA

La pequeña fue encontrada, sin explicación alguna, en un sector con constante circulación de tráileres y vehículos de carga

CASTAÑOS, COAH.- Una niña de aproximadamente cuatro años fue localizada al mediodía de este lunes cuando caminaba sola por una zona de alto riesgo en avenidas de Castaños, luego de que un ciudadano identificado como reportó el hecho a través de redes sociales y alertó sobre la presencia de la menor en medio del tránsito vehicular.

El reporte ciudadano de una persona identificada como Yair García permitió movilizar a las autoridades, que acudieron al sitio y localizaron a la pequeña mientras atravesaba una avenida por donde circulan de manera constante vehículos particulares, unidades de carga y tráileres. Ante el riesgo para su integridad, fue auxiliada y trasladada a la Comandancia Municipal.

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La menor quedó bajo resguardo de las autoridades, mientras se iniciaban las acciones para establecer su identidad y localizar a sus familiares. Hasta el momento no se ha precisado cómo llegó hasta ese punto ni cuánto tiempo permaneció sin la compañía de un adulto.

El caso generó preocupación entre ciudadanos debido a las condiciones de riesgo del sector, particularmente por el flujo de transporte pesado. La intervención oportuna permitió poner a salvo a la niña y evitar que permaneciera expuesta al tránsito.

Las autoridades mantienen las diligencias para ubicar a sus padres o tutores y determinar las circunstancias en las que la menor terminó sola en la vía pública.

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Una vez localizado algún familiar, corresponderá a las instancias competentes verificar el parentesco y establecer las medidas necesarias para garantizar la protección de la niña.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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