Rescatan mediante orden de cateo a tres perros abandonados y sin alimento en Monclova

MONCLOVA, COAH.- En una acción coordinada entre autoridades de los tres niveles de Gobierno, este martes se llevó a cabo un cateo interinstitucional en la colonia 2 de Abril, de Monclova, Coahuila, donde fueron rescatados tres caninos que se encontraban en condiciones de severo desamparo. El operativo se desplegó sobre la calle Fresnos, luego de que vecinos del sector alertaran sobre el abandono prolongado de los animales por parte de sus propietarios, quienes presuntamente mudaron su residencia sin trasladar a las mascotas.

La diligencia fue encabezada por el comandante Roberto Torres, de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), contó con el respaldo operativo del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Policía Municipal y la Policía del Estado, así como con la colaboración técnica del personal del Centro de Bienestar Animal. Previo a la entrada al inmueble, agentes investigadores corroboraron el estado de abandono y la falta de respuesta en el domicilio, lo que permitió a un juez de control otorgar la orden judicial correspondiente. En el sitio fueron asegurados dos ejemplares de raza pequeña y uno de talla grande. Dos de los perros se hallaban encerrados al interior de la vivienda sufriendo las elevadas temperaturas ambientales, mientras que el tercero permanecía atado en el patio exterior sin acceso a alimento ni agua potable. Los tres caninos fueron valorados preliminarmente para recibir atención veterinaria de urgencia y resguardo temporal.

Tras el aseguramiento de los caninos, peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado procedieron a colocar los sellos de aseguramiento e inmovilización en los accesos del inmueble. Las autoridades competentes mantendrán abierta la carpeta de investigación para dar con los responsables de la propiedad y deslindar las responsabilidades penales correspondientes por el delito de maltrato animal.