Retiran banderas rojinegras del Nacional Monte de Piedad en Monclova tras fin de huelga

MONCLOVA, COAH.- Luego de un año de huelga, la sucursal del Nacional Monte de Piedad en Monclova retiró la noche de este miércoles las banderas rojinegras y los carteles colocados al inicio del conflicto laboral, tras confirmarse el levantamiento del paro a nivel nacional. Víctor González, comisionado sindical en esta localidad, confirmó la noticia y realizó el retiro de las mantas que permanecieron en las instalaciones durante el movimiento que mantuvo cerradas las puertas de la institución.

El término de la huelga se concretó mediante la firma de un convenio entre Arturo Zayún González, dirigente nacional del Sindicato de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad, y representantes de la institución, con la intervención de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), encabezada por Marath Bolaños. Tras el anuncio, tanto la representación sindical nacional como la empresa confirmaron el término del paro, aunque señalaron que posteriormente darán a conocer más detalles sobre los acuerdos alcanzados.

En Monclova, el retiro de las banderas rojinegras marca el inicio de la etapa previa a la reanudación de actividades, pues el personal deberá realizar labores de limpieza y acondicionamiento antes de recibir nuevamente a los usuarios. De acuerdo con lo anunciado, las sucursales del Nacional Monte de Piedad, incluida la de Monclova, tienen previsto reabrir sus puertas al público el próximo 7 de octubre de 2026, con lo que concluiría el cierre provocado por el conflicto laboral.

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