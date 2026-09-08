Salud reporta 22 suicidios en la Región Centro de Coahuila; último caso fue un niño de 11 años

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/
    Salud reporta 22 suicidios en la Región Centro de Coahuila; último caso fue un niño de 11 años
    Faustino Aguilar Arocha, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 04, informó que se reforzarán los programas de apoyo psicológico tras el caso registrado en Frontera. LIDIET MEXIANO

Autoridades sanitarias reforzarán las brigadas de atención psicológica y extenderán a escuelas primarias las pláticas sobre depresión y cuidado emocional

MONCLOVA, COAH.- La muerte por suicidio de un niño de 11 años en el municipio de Frontera elevó a 22 el número de casos registrados durante 2026 en la Región Centro de Coahuila, informó Faustino Aguilar Arocha, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 04.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, hasta agosto se contabilizaban 21 casos: Monclova encabezaba la estadística con 11; Nadadores registraba tres; Castaños, Frontera y San Buenaventura, dos cada uno; y Escobedo, uno.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/tragedia-en-frontera-coahuila-nino-de-11-anos-se-quita-la-vida-tras-pelear-con-sus-hermanos-LD23310694

En ese corte, 15 de las víctimas eran hombres y seis mujeres. Por edades, siete tenían entre 20 y 29 años; cinco, entre 40 y 49; cuatro, entre 50 y 59; dos, entre 15 y 19; dos, entre 30 y 39; y una, entre 70 y 79 años.

El fallecimiento del niño de 11 años se convirtió en el caso más reciente registrado en la región. Aguilar Arocha señaló que las autoridades sanitarias desconocen hasta ahora las circunstancias o el entorno familiar relacionado con lo ocurrido.

“Es una verdadera tragedia por ser un niño tan pequeño, de 11 años de edad, que apenas empezaba a vivir. Desconocemos cuál fue la situación o el entorno familiar que presentaba, pero es un llamado con el corazón para que los padres estén al pendiente de sus hijos, de sus cambios, de sus tristezas y de todo lo que sienten”, expresó.

La Secretaría de Salud reportó además que hospitales del sector han brindado atención y acompañamiento a 61 personas que atravesaron por situaciones de crisis o intentos de suicidio.

REFORZARÁN ATENCIÓN PSICOLÓGICA

Ante el caso, la Jurisdicción Sanitaria 04 reforzará sus programas de apoyo psicológico mediante brigadas itinerantes en colonias, centros comunitarios y espacios laborales, informó Aguilar Arocha.

$!La Línea de la Vida brinda orientación y apoyo a personas que atraviesan una crisis emocional o situación de riesgo, a través del 800 822 3737.
La Línea de la Vida brinda orientación y apoyo a personas que atraviesan una crisis emocional o situación de riesgo, a través del 800 822 3737. ESPECIAL

El funcionario adelantó que también trabajarán con la Secretaría de Educación para extender a escuelas primarias las pláticas relacionadas con depresión y cuidado emocional.

Aguilar Arocha llamó a madres y padres de familia a mantenerse atentos a cambios en el comportamiento y estado emocional de niñas, niños y adolescentes, así como buscar atención profesional ante señales de alerta.

Las autoridades sanitarias señalaron que las personas que atraviesen por una crisis o requieran apoyo pueden solicitar auxilio a través del 911, disponible las 24 horas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Prevención
Salud Mental
Salud Pública

Localizaciones


Monclova
Región Centro

Organizaciones


Secretaría de Salud

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Otros que están desaparecidos

Otros que están desaparecidos
true

Viene oleada de alcaldes reelectos en Coahuila
true

POLITICÓN: Amparo a Tania Flores provoca la caída de dos jueces en Hidalgo
El mandatario coahuilense destacó el constante flujo laboral, comercial e industrial entre Coahuila y Nuevo León.

Pase Turístico de NL ‘es inconstitucional, pensábamos que era broma’: Gobernador de Coahuila
La vialidad donde falleció Isaí carece actualmente de alumbrado público; fue pavimentada recientemente.

Sus planes de boda quedaron truncados; choca contra poste y muere, en Arteaga Coahuila
El coahuilense Sebastián García realizó este martes su primer entrenamiento en Saltillo rumbo a la Final de la Copa del Mundo.

Arqueros ya entrenan en Saltillo rumbo a la Final de la Copa del Mundo
La expansión de la alianza ocurre, además, mientras disminuye la confianza de los australianos en Estados Unidos.

EU ahora tiene acceso a más de la mitad de las bases militares de Australia
Manifestantes sostienen una pancarta frente al Ministerio de Economía para exigir medidas gubernamentales ante la crisis de endeudamiento de los hogares en Buenos Aires, Argentina, el jueves 20 de agosto de 2026.

Jóvenes endeudados y sin trabajo se organizan ante plan económico de Milei en Argentina