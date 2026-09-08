Salud reporta 22 suicidios en la Región Centro de Coahuila; último caso fue un niño de 11 años

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, hasta agosto se contabilizaban 21 casos: Monclova encabezaba la estadística con 11; Nadadores registraba tres; Castaños, Frontera y San Buenaventura, dos cada uno; y Escobedo, uno.

MONCLOVA, COAH.- La muerte por suicidio de un niño de 11 años en el municipio de Frontera elevó a 22 el número de casos registrados durante 2026 en la Región Centro de Coahuila, informó Faustino Aguilar Arocha, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 04.

En ese corte, 15 de las víctimas eran hombres y seis mujeres. Por edades, siete tenían entre 20 y 29 años; cinco, entre 40 y 49; cuatro, entre 50 y 59; dos, entre 15 y 19; dos, entre 30 y 39; y una, entre 70 y 79 años.

El fallecimiento del niño de 11 años se convirtió en el caso más reciente registrado en la región. Aguilar Arocha señaló que las autoridades sanitarias desconocen hasta ahora las circunstancias o el entorno familiar relacionado con lo ocurrido.

“Es una verdadera tragedia por ser un niño tan pequeño, de 11 años de edad, que apenas empezaba a vivir. Desconocemos cuál fue la situación o el entorno familiar que presentaba, pero es un llamado con el corazón para que los padres estén al pendiente de sus hijos, de sus cambios, de sus tristezas y de todo lo que sienten”, expresó.

La Secretaría de Salud reportó además que hospitales del sector han brindado atención y acompañamiento a 61 personas que atravesaron por situaciones de crisis o intentos de suicidio.

REFORZARÁN ATENCIÓN PSICOLÓGICA

Ante el caso, la Jurisdicción Sanitaria 04 reforzará sus programas de apoyo psicológico mediante brigadas itinerantes en colonias, centros comunitarios y espacios laborales, informó Aguilar Arocha.