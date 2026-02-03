San Buenaventura será sede de Bodas Comunitarias Regionales 2026

Monclova
/ 3 febrero 2026
    San Buenaventura será sede de Bodas Comunitarias Regionales 2026
    Autoridades estatales y municipales durante la presentación de las Bodas Comunitarias Regionales 2026. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

Autoridades anuncian la ceremonia para el 26 de febrero con la participación de más de 200 parejas de la región Centro-Desierto

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Con el objetivo de brindar certeza jurídica a las familias y fortalecer los lazos matrimoniales, autoridades estatales y municipales anunciaron la realización de las Bodas Comunitarias de la Región Centro-Desierto 2026, que tendrán como sede el municipio de San Buenaventura.

El anuncio se realizó durante una rueda de prensa encabezada por el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, acompañado por la presidenta honoraria del DIF Monclova, Mavi Sosa Rubio; el subsecretario de Gobierno, Sergio Sisbeles Alvarado; el coordinador del DIF Región Centro, Diego Siller, así como representantes del programa Mejora Coahuila.

Se informó que la ceremonia se llevará a cabo el próximo jueves 26 de febrero, a la 1:00 de la tarde, en las instalaciones del Club de Leones de San Buenaventura, municipio que fungirá como anfitrión en esta edición.

Las autoridades estiman la participación de entre 200 y 210 parejas de los municipios que integran la región Centro-Desierto. En el caso de Monclova, se cuenta con un cupo de 100 parejas, de las cuales 56 ya se encuentran registradas.

El periodo de inscripción permanecerá abierto hasta el 10 de febrero. Las parejas interesadas pueden acudir a las oficinas del DIF Monclova, de lunes a viernes en un horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, donde recibirán orientación sobre la documentación requerida, así como facilidades para la realización de exámenes médicos y pláticas prematrimoniales.

Durante su intervención, el alcalde Carlos Villarreal destacó la coordinación entre los municipios de la región y el respaldo del Gobierno del Estado, el Registro Civil y el DIF Coahuila para consolidar este programa que cada año beneficia a decenas de familias.

Señaló que el propósito principal es otorgar a las parejas el acta de matrimonio, documento fundamental para garantizar derechos y seguridad jurídica, además de celebrarse en el marco del mes del amor y la amistad, con un enfoque en el fortalecimiento de la unión familiar.

Asimismo, reconoció el apoyo del Registro Civil, encabezado por Catalina Labastida; del equipo de Mejora Coahuila por la difusión del programa, y del alcalde de San Buenaventura, Javier Flores, quien será anfitrión del evento.

Por su parte, la presidenta del DIF Monclova, Mavi Sosa, informó que las bodas se organizan en coordinación con los DIF de los 12 municipios de la región y que se contempla un festejo especial para las parejas participantes, con música en vivo, alimentos y espacios de convivencia. Añadió que se brindará apoyo de transporte desde Monclova a San Buenaventura para quienes lo requieran.

En tanto, el coordinador del DIF Región Centro, Diego Siller, detalló que el trámite tendrá un costo accesible de 100 pesos y que existen convenios con laboratorios para ofrecer precios preferenciales en los estudios médicos solicitados.

Finalmente, las autoridades reiteraron la invitación a todas las parejas interesadas, incluidas las del mismo género, a aprovechar este programa que no solo formaliza su unión legal, sino que contribuye a la estabilidad jurídica y patrimonial de sus familias.

