Saquean AHMSA; denuncian ingreso de camionetas para desmantelar áreas internas

MONCLOVA, COAH.- Exobreros de la empresa Altos Hornos de México denunciaron un presunto saqueo al interior de las plantas siderúrgicas, donde personas ajenas estarían ingresando en camionetas particulares para desmantelar equipos, principalmente en cuartos eléctricos. Ervey Valenzuela, líder del movimiento de extrabajadores, quien mantiene un plantón en la puerta 3 de la Planta 1, afirmó que cuentan con evidencias en video y fotografía que muestran cómo se realizan estas acciones, pese a que la empresa mantiene personal de seguridad y vigilancia activa.

“Tenemos evidencias de que están entrando camionetas sin logos de la empresa, una Nissan y una Suburban blanca, por el llamado ‘punto cero’, en distintos horarios”, declaró. Según explicó, los equipos no están siendo retirados de manera improvisada, sino desmontados cuidadosamente, lo que —dijo— sugiere que quienes realizan estas acciones cuentan con conocimiento técnico y herramientas especializadas.

Valenzuela cuestionó el actuar del personal de seguridad, al señalar que existe una nómina cercana a los 30 millones de pesos destinada a vigilancia e ingeniería, sin que hasta ahora se haya frenado el presunto saqueo.

“Si hay vigilancia las 24 horas y cámaras, ¿cómo es posible que no detecten esto?”, expuso. El exobrero también advirtió que los daños son considerables, ya que el valor de los equipos sustraídos puede ir de los 3 mil a los 50 mil pesos por pieza, y aseguró que esta situación ocurre desde hace al menos mes y medio.

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Además, indicó que otras áreas como “La Caliente” y diversas bodegas también presentarían condiciones similares, con instalaciones prácticamente vacías. Ante estos hechos, hicieron un llamado directo al síndico encargado del proceso de la empresa para que investigue lo ocurrido y asuma responsabilidades, al tiempo que cuestionaron si existe algún tipo de complicidad o autorización para el ingreso de unidades externas.

“Los más afectados seguimos siendo los trabajadores. Ya son tres años en esta situación y no hay claridad”, concluyó. Los extrabajadores señalaron que, aunque anteriormente intentaron interponer denuncias, estas no procedieron por no contar con representación formal, por lo que insistieron en que las autoridades correspondientes deben intervenir para esclarecer los hechos.

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