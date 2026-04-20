Saquean AHMSA; denuncian ingreso de camionetas para desmantelar áreas internas

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Monclova
/ 20 abril 2026
    Saquean AHMSA; denuncian ingreso de camionetas para desmantelar áreas internas
    Personas ajenas estarían ingresando en camionetas particulares para desmantelar equipos. CORTESÍA

Extrabajadores piden intervención de autoridades y del síndico ante posibles irregularidades

MONCLOVA, COAH.- Exobreros de la empresa Altos Hornos de México denunciaron un presunto saqueo al interior de las plantas siderúrgicas, donde personas ajenas estarían ingresando en camionetas particulares para desmantelar equipos, principalmente en cuartos eléctricos.

Ervey Valenzuela, líder del movimiento de extrabajadores, quien mantiene un plantón en la puerta 3 de la Planta 1, afirmó que cuentan con evidencias en video y fotografía que muestran cómo se realizan estas acciones, pese a que la empresa mantiene personal de seguridad y vigilancia activa.

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“Tenemos evidencias de que están entrando camionetas sin logos de la empresa, una Nissan y una Suburban blanca, por el llamado ‘punto cero’, en distintos horarios”, declaró.

Según explicó, los equipos no están siendo retirados de manera improvisada, sino desmontados cuidadosamente, lo que —dijo— sugiere que quienes realizan estas acciones cuentan con conocimiento técnico y herramientas especializadas.

$!Exobreros cuestionan la efectividad del personal de seguridad y vigilancia.
Exobreros cuestionan la efectividad del personal de seguridad y vigilancia. CORTESÍA

Valenzuela cuestionó el actuar del personal de seguridad, al señalar que existe una nómina cercana a los 30 millones de pesos destinada a vigilancia e ingeniería, sin que hasta ahora se haya frenado el presunto saqueo.

$!Los robos se concentran principalmente en cuartos eléctricos.
Los robos se concentran principalmente en cuartos eléctricos. CORTESÍA

“Si hay vigilancia las 24 horas y cámaras, ¿cómo es posible que no detecten esto?”, expuso.

El exobrero también advirtió que los daños son considerables, ya que el valor de los equipos sustraídos puede ir de los 3 mil a los 50 mil pesos por pieza, y aseguró que esta situación ocurre desde hace al menos mes y medio.

Además, indicó que otras áreas como “La Caliente” y diversas bodegas también presentarían condiciones similares, con instalaciones prácticamente vacías.

Ante estos hechos, hicieron un llamado directo al síndico encargado del proceso de la empresa para que investigue lo ocurrido y asuma responsabilidades, al tiempo que cuestionaron si existe algún tipo de complicidad o autorización para el ingreso de unidades externas.

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“Los más afectados seguimos siendo los trabajadores. Ya son tres años en esta situación y no hay claridad”, concluyó.

Los extrabajadores señalaron que, aunque anteriormente intentaron interponer denuncias, estas no procedieron por no contar con representación formal, por lo que insistieron en que las autoridades correspondientes deben intervenir para esclarecer los hechos.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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