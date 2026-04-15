Monclova: Exobreros de AHMSA urgen venta de la empresa; crece la desesperación, advierte Julián Torres

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/ 15 abril 2026
    Monclova: Exobreros de AHMSA urgen venta de la empresa; crece la desesperación, advierte Julián Torres
    Julián Torres Ávalos, líder del Grupo de Defensa Laboral de ex trabajadores de AHMSA, confía en que en dos o tres meses se solucione el conflicto de AHMSA. LIDIET MEXICANO

Inconformes se manifestarán públicamente el Día del Trabajo

MONCLOVA, COAH.- La incertidumbre y el desgaste económico mantienen en una situación crítica a los extrabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA), quienes ven con desesperación cómo se prolonga el proceso de quiebra y la venta de la empresa sigue sin concretarse.

Julián Torres Ávalos, líder del Grupo de Defensa Laboral de ex trabajadores de AHMSA, señaló que tras declararse desierta la subasta, se trabaja en un nuevo esquema para reactivar el proceso para la venta de la siderúrgica, lo que ha significado más tiempo de espera para los afectados.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/ramos-arizpe-deacero-podria-alcanzar-los-mismos-niveles-de-produccion-que-ahmsa-GB20038860

“Cada día que pasa es desesperante. Nos han dado largas, pero confiamos en que en dos o tres meses, como lo mencionó el síndico, ya se pueda definir la venta y que finalmente se nos pague lo que se nos debe”, expresó.

El representante de los exobreros reconoció que la situación ha impactado seriamente en el ánimo de los trabajadores, quienes enfrentan dificultades económicas cada vez más severas.

“Sí ha decaído el ánimo en algunos compañeros, es normal por todo lo que estamos pasando, pero también les decimos que no debemos rendirnos, que tenemos que seguir luchando por nuestros derechos”, afirmó.

Torres Ávalos explicó que, aunque el proceso judicial avanza con diligencias constantes, es necesario tener paciencia, ya que se trata de un procedimiento legal complejo.

No obstante, subrayó que, tras más de tres años desde el inicio del conflicto, consideran que están más cerca de una resolución.

“Ya falta menos que cuando empezó este problema. Nosotros estamos insistiendo en que ya se venda la empresa y se nos pague, para poder cerrar este capítulo tan difícil”, comentó.

Respecto a la postura de algunos acreedores privilegiados que buscan separar sus bienes de la masa concursal, el líder laboral consideró que no es una medida justa, ya que todos los involucrados atraviesan una afectación económica.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/invitan-en-monclova-a-encuentro-pascual-con-musica-y-reflexion-espiritual-HG20044074

“No se vale, estamos en un proceso de quiebra y todos somos acreedores. Aquí todos vamos a salir afectados, unos más que otros, pero nadie va a recuperar el total de lo que se le debe”, señaló.

Agregó que, si bien existe el compromiso del Gobierno Federal de brindar apoyo, los trabajadores tienen claro que no recibirán el pago completo conforme al contrato colectivo ni bajo los términos de la ley de quiebras.

Finalmente, anunció que los ex trabajadores aprovecharán la conmemoración del Día del Trabajo para manifestarse públicamente y exigir una solución inmediata.

“Vamos a marchar el 1 de mayo para protestar y pedir que esto se resuelva ya. No podemos seguir esperando más tiempo”, concluyó.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


trabajadores
QUIEBRA

Organizaciones


AHMSA

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Durante la agenda se establecieron contactos con congresistas estadounidesnses para temas de cooperación regional.

Coahuila avanza en acuerdos de electromovilidad y colaboración con Texas en Washington
Autoridades municipales confirmaron que los horarios de venta de alcohol en Torreón no han tenido cambios.

Torreón se mantiene sin cambios horarios de venta de alcohol pese a ajustes en Gómez Palacio
El INE ajustó la convocatoria para la designación de la presidencia del organismo electoral en Coahuila.

Modifica INE convocatoria para que una mujer sea titular del organismo electoral en Coahuila
La convocatoria está dirigida a periodistas de prensa, radio, televisión y plataformas digitales con trabajos publicados en el último año en Coahuila.

Coahuila lanza convocatoria al Premio Estatal de Periodismo 2026

En el lugar se detectaron restos de ramas y lama en distintas zonas del lago.

Saltillo: reportan agua verde en el lago de la Alameda; pasará por limpieza semestral
Cuadrillas municipales realizaron retiro de basura, deshierbe y mantenimiento en áreas verdes de Lomas Verdes y otros sectores de Saltillo.

Refuerzan limpieza y retiro de basura en Lomas Verdes, Saltillo
Por los cielos

Por los cielos
Depredación con modelo ecológico

Depredación con modelo ecológico