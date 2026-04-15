Monclova: Exobreros de AHMSA urgen venta de la empresa; crece la desesperación, advierte Julián Torres

Julián Torres Ávalos, líder del Grupo de Defensa Laboral de ex trabajadores de AHMSA, señaló que tras declararse desierta la subasta, se trabaja en un nuevo esquema para reactivar el proceso para la venta de la siderúrgica, lo que ha significado más tiempo de espera para los afectados.

MONCLOVA, COAH.- La incertidumbre y el desgaste económico mantienen en una situación crítica a los extrabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA), quienes ven con desesperación cómo se prolonga el proceso de quiebra y la venta de la empresa sigue sin concretarse.

“Cada día que pasa es desesperante. Nos han dado largas, pero confiamos en que en dos o tres meses, como lo mencionó el síndico, ya se pueda definir la venta y que finalmente se nos pague lo que se nos debe”, expresó.

El representante de los exobreros reconoció que la situación ha impactado seriamente en el ánimo de los trabajadores, quienes enfrentan dificultades económicas cada vez más severas.

“Sí ha decaído el ánimo en algunos compañeros, es normal por todo lo que estamos pasando, pero también les decimos que no debemos rendirnos, que tenemos que seguir luchando por nuestros derechos”, afirmó.

Torres Ávalos explicó que, aunque el proceso judicial avanza con diligencias constantes, es necesario tener paciencia, ya que se trata de un procedimiento legal complejo.

No obstante, subrayó que, tras más de tres años desde el inicio del conflicto, consideran que están más cerca de una resolución.

“Ya falta menos que cuando empezó este problema. Nosotros estamos insistiendo en que ya se venda la empresa y se nos pague, para poder cerrar este capítulo tan difícil”, comentó.

Respecto a la postura de algunos acreedores privilegiados que buscan separar sus bienes de la masa concursal, el líder laboral consideró que no es una medida justa, ya que todos los involucrados atraviesan una afectación económica.