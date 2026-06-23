Selecciona Fiscalía de Coahuila a elementos para integrar nuevos grupos especializados de seguridad

El funcionario explicó que actualmente se llevan a cabo entrevistas a policías de distintas regiones del estado para elegir a los perfiles que integrarán estas nuevas unidades, las cuales estarán enfocadas en atender delitos específicos.

MONCLOVA, COAH.- La Fiscalía General del Estado inició el proceso de selección de elementos que formarán parte de nuevos grupos especializados que fortalecerán las estrategias de seguridad en Coahuila, informó el fiscal general Federico Fernández Montañez.

Detalló que uno de los grupos estará especializado en el combate al narcomenudeo y operará en todo el estado, mientras que otro tendrá como principal función reforzar la vigilancia y la seguridad en las carreteras de Coahuila, con el objetivo de prevenir delitos y brindar mayor protección a quienes transitan por las vías estatales y federales.

Fernández Montañez señaló que para integrar estas corporaciones no cualquier elemento puede ser seleccionado, ya que se requiere personal con una preparación muy específica y un alto nivel de especialización para enfrentar este tipo de operaciones.

“Estamos haciendo entrevistas para la selección de elementos de las corporaciones para conformar unos grupos especializados que se presentarán próximamente. Se necesita que estén sumamente subespecializados para estos temas”, comentó.

Precisó que en la Región Centro serán entrevistados alrededor de 15 elementos, mientras que en las regiones Sureste y Laguna el proceso contempla aproximadamente 30 aspirantes en cada una, de los cuales únicamente serán elegidos quienes cumplan con el perfil requerido.

El fiscal adelantó que estos nuevos grupos especializados serán presentados oficialmente en próximas fechas por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, como parte del fortalecimiento del modelo de seguridad que se aplica en Coahuila.