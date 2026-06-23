Selecciona Fiscalía de Coahuila a elementos para integrar nuevos grupos especializados de seguridad

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    Selecciona Fiscalía de Coahuila a elementos para integrar nuevos grupos especializados de seguridad
    Las nuevas unidades reforzarán el combate al narcomenudeo y la seguridad en las carreteras de Coahuila. LIDIET MEXICANO
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Se integrarán nuevas unidades especializadas en combate al narcomenudeo y vigilancia carretera, como parte del fortalecimiento de la estrategia de seguridad en Coahuila

MONCLOVA, COAH.- La Fiscalía General del Estado inició el proceso de selección de elementos que formarán parte de nuevos grupos especializados que fortalecerán las estrategias de seguridad en Coahuila, informó el fiscal general Federico Fernández Montañez.

El funcionario explicó que actualmente se llevan a cabo entrevistas a policías de distintas regiones del estado para elegir a los perfiles que integrarán estas nuevas unidades, las cuales estarán enfocadas en atender delitos específicos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/fiscal-encabeza-megaoperativo-en-monclova-participan-mas-de-150-elementos-de-corporaciones-de-seguridad-BH21622571

Detalló que uno de los grupos estará especializado en el combate al narcomenudeo y operará en todo el estado, mientras que otro tendrá como principal función reforzar la vigilancia y la seguridad en las carreteras de Coahuila, con el objetivo de prevenir delitos y brindar mayor protección a quienes transitan por las vías estatales y federales.

Fernández Montañez señaló que para integrar estas corporaciones no cualquier elemento puede ser seleccionado, ya que se requiere personal con una preparación muy específica y un alto nivel de especialización para enfrentar este tipo de operaciones.

“Estamos haciendo entrevistas para la selección de elementos de las corporaciones para conformar unos grupos especializados que se presentarán próximamente. Se necesita que estén sumamente subespecializados para estos temas”, comentó.

Precisó que en la Región Centro serán entrevistados alrededor de 15 elementos, mientras que en las regiones Sureste y Laguna el proceso contempla aproximadamente 30 aspirantes en cada una, de los cuales únicamente serán elegidos quienes cumplan con el perfil requerido.

El fiscal adelantó que estos nuevos grupos especializados serán presentados oficialmente en próximas fechas por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, como parte del fortalecimiento del modelo de seguridad que se aplica en Coahuila.

$!La Fiscalía realiza entrevistas a policías de distintas regiones para integrar nuevos grupos especializados.
La Fiscalía realiza entrevistas a policías de distintas regiones para integrar nuevos grupos especializados. LIDIET MEXICANO

Además, informó que la Agencia de Investigación Criminal ya mantiene operativos en la Región Centro desde el pasado viernes, con recorridos y acciones de vigilancia que forman parte de la estrategia permanente de seguridad.

Añadió que la Fiscalía también trabaja en mejorar la infraestructura de sus delegaciones mediante la rehabilitación de espacios, como el área de celdas, así como la instalación de nuevas cámaras de videovigilancia para fortalecer las labores operativas y de seguridad al interior de las instalaciones.

Finalmente, destacó que continúa recorriendo los municipios del estado para sostener reuniones de coordinación con autoridades de seguridad de los tres órdenes de gobierno, una estrategia que, dijo, permite mantener un diagnóstico permanente y fortalecer los operativos en cada región de Coahuila.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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