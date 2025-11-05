Sentencian a cuatro años de prisión a hombre por narcomenudeo en Monclova

Monclova
/ 5 noviembre 2025
    Sentencian a cuatro años de prisión a hombre por narcomenudeo en Monclova
    La FGR en Coahuila llevó el caso ante un juez federal que dictó la sentencia. FOTO: ESPECIAL

Durante el cateo realizado en la colonia Centro, agentes ministeriales aseguraron mariguana, metanfetamina, dinero en efectivo y básculas digitales

MONCLOVA, COAH.– Un juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio dictó una sentencia de cuatro años de prisión contra Oliver “N”, tras ser encontrado responsable de un delito contra la salud en su modalidad de posesión de clorhidrato de metanfetamina y mariguana con fines de comercio en Monclova.

La resolución judicial se emitió como resultado de una audiencia de procedimiento abreviado promovida por el Ministerio Público Federal (MPF), quien acreditó la responsabilidad del acusado en los hechos ocurridos en junio de 2024.

De acuerdo con la carpeta de investigación, la detención se llevó a cabo durante una diligencia de cateo ejecutada por agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM) en la colonia Centro de Monclova. Durante la intervención, los elementos aseguraron 136 gramos de mariguana, 422 gramos de clorhidrato de metanfetamina, mil 860 pesos en efectivo y cinco básculas grameras, objetos relacionados con la venta de narcóticos.

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Coahuila, presentó los elementos de prueba que permitieron al juez imponer, además de la pena de prisión, una multa equivalente a 80 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

El proceso penal concluyó con la emisión de la sentencia condenatoria, mediante la cual se formaliza la responsabilidad de Oliver “N” por delitos relacionados con el narcomenudeo en la región Centro del estado.

La FGR reiteró que la investigación y persecución de delitos federales continúan como parte de su labor institucional. Asimismo, recordó que la ciudadanía puede presentar denuncias anónimas a través de los números telefónicos de sus sedes en Torreón, Saltillo, Monclova, Piedras Negras y Ciudad Acuña, o mediante el correo electrónico vua.coahuila@fgr.org.mx, disponible las 24 horas del día.

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

