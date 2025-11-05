Suspenden a alumna por consumir marihuana dentro de secundaria en Monclova

Monclova
/ 5 noviembre 2025
    Suspenden a alumna por consumir marihuana dentro de secundaria en Monclova
    El subdirector informó que la joven se encuentra estable y que el caso ha generado debate en redes sociales, donde algunos usuarios responsabilizan a la escuela. FOTO: LIDIET MEXICANO/ VANGUARDIA

La estudiante fue trasladada por personal paramédico después de sentirse con molestias físicas por el estupefaciente; autoridades educativas calificaron el hecho como muy grave y se investigará a fondo

MONCLOVA, COAH.- El incidente ocurrió la tarde del martes, cuando la menor encendió un cigarrillo con esta sustancia y, pocos minutos después, comenzó a presentar malestares físicos. Ante la situación, los docentes solicitaron el apoyo de paramédicos, quienes corroboraron que la alumna se encontraba bajo los efectos de la droga en Monclova.

Abraham Segundo González, subdirector de Servicios Educativos en la Región Centro, calificó el hecho como una falta “gravísima” y explicó que la estudiante fue suspendida mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

TE PUEDE INTERESAR: Intenta adolescente quitarse la vida en el baño de su casa tras volver de la secundaria, en Frontera

El funcionario indicó que, además de la sanción, se activaron los protocolos establecidos para estos casos, canalizando a la menor ante la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) con el fin de que reciba apoyo psicológico.

$!Familiares planean manifestarse en punto de la 1:00 de la tarde en la entrada del plantel.
Familiares planean manifestarse en punto de la 1:00 de la tarde en la entrada del plantel. FOTO: LIDIET MEXICANO/ VANGUARDIA

“No se trata solo de sancionar; esta muchachita nos está pidiendo ayuda. Nos preocupa su contexto familiar y social, por eso se canaliza a las instancias adecuadas”, expresó González.

El subdirector informó que la joven se encuentra estable y que el caso ha generado debate en redes sociales, donde algunos usuarios responsabilizan a la escuela. En ese sentido, enfatizó que la formación de los menores es una tarea compartida.

“La educación es un engranaje: los padres inician el proceso en casa y los maestros complementamos en el aula. Los valores y límites comienzan en el hogar”, subrayó.

Al momento padres de familia de la secundaria número 2 ubicada en la colonia Obrera, planean manifestarse en punto de la 1:00 de la tarde en la entrada del plantel.

Temas


Drogas
Juventud
Seguridad

Localizaciones


Monclova

true

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Explicó que cuando la miopía aparece a edades tempranas, el crecimiento natural del ojo hace que la graduación avance con los años.

Saltillo: más niños desarrollan miopía por el uso prolongado de pantallas
Otras sombras michoacanas

Otras sombras michoacanas
true

Coahuila: Fracking, ¿sí o no? Se trata de un dilema real
true

Carlos Manzo o la debacle de la seguridad pública
La propuesta busca incluir la modificación de placas dentro de los delitos de falsificación de documentos de vehículos.

Coahuila: proponen hasta ocho años de prisión a quien modifique las placas vehiculares
Simón Espinoza Pérez trabajó casi 40 años en el Alto Horno 5 de AHMSA.

Fallece Simón Espinoza, otro exobrero de AHMSA sin recibir su liquidación
La SEP ha confirmado que en noviembre de 2025 los estudiantes de nivel básico disfrutarán de dos megapuentes, además de varios días sin clases antes del cierre del año.

Confirma SEP dos megapuentes en noviembre 2025... ¿Cuándo serán?
Esta fotografía del 26 de octubre de 2025 muestra el barco de guerra estadounidense USS Gravely, en Puerto España, Trinidad y Tobago.

¿Atacar Venezuela o no? Trump contempla sus opciones