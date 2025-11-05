Suspenden a alumna por consumir marihuana dentro de secundaria en Monclova
La estudiante fue trasladada por personal paramédico después de sentirse con molestias físicas por el estupefaciente; autoridades educativas calificaron el hecho como muy grave y se investigará a fondo
MONCLOVA, COAH.- El incidente ocurrió la tarde del martes, cuando la menor encendió un cigarrillo con esta sustancia y, pocos minutos después, comenzó a presentar malestares físicos. Ante la situación, los docentes solicitaron el apoyo de paramédicos, quienes corroboraron que la alumna se encontraba bajo los efectos de la droga en Monclova.
Abraham Segundo González, subdirector de Servicios Educativos en la Región Centro, calificó el hecho como una falta “gravísima” y explicó que la estudiante fue suspendida mientras se realizan las investigaciones correspondientes.
El funcionario indicó que, además de la sanción, se activaron los protocolos establecidos para estos casos, canalizando a la menor ante la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) con el fin de que reciba apoyo psicológico.
“No se trata solo de sancionar; esta muchachita nos está pidiendo ayuda. Nos preocupa su contexto familiar y social, por eso se canaliza a las instancias adecuadas”, expresó González.
El subdirector informó que la joven se encuentra estable y que el caso ha generado debate en redes sociales, donde algunos usuarios responsabilizan a la escuela. En ese sentido, enfatizó que la formación de los menores es una tarea compartida.
“La educación es un engranaje: los padres inician el proceso en casa y los maestros complementamos en el aula. Los valores y límites comienzan en el hogar”, subrayó.
Al momento padres de familia de la secundaria número 2 ubicada en la colonia Obrera, planean manifestarse en punto de la 1:00 de la tarde en la entrada del plantel.