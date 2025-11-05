Suspenden a alumna por consumir marihuana dentro de secundaria en Monclova

MONCLOVA, COAH.- El incidente ocurrió la tarde del martes, cuando la menor encendió un cigarrillo con esta sustancia y, pocos minutos después, comenzó a presentar malestares físicos. Ante la situación, los docentes solicitaron el apoyo de paramédicos, quienes corroboraron que la alumna se encontraba bajo los efectos de la droga en Monclova.

Abraham Segundo González, subdirector de Servicios Educativos en la Región Centro, calificó el hecho como una falta “gravísima” y explicó que la estudiante fue suspendida mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

El funcionario indicó que, además de la sanción, se activaron los protocolos establecidos para estos casos, canalizando a la menor ante la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) con el fin de que reciba apoyo psicológico.