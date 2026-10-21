Sequía ‘mata’ al ‘Vergel de Coahuila’ para Día de Muertos

Además de que los costos de riego y la regularización de concesiones de bombeo representaron desafíos para la agricultura regional del centro del estado, el municipio de La Madrid pagará las consecuencias de aproximadamente tres meses sin precipitaciones de temporal, y que las lluvias importantes se registraron hasta principios de octubre, cuando el desarrollo de las plantas ya estaba muy avanzado.

LA MADRID, COAH.- La falta de agua para riego y las lluvias escasas y tardías en la región centro de Coahuila impactarán drásticamente la producción de las flores de Cempasúchil y Mano de León en el municipio de La Madrid , Coahuila, para esta próxima temporada de Día de Muertos.

Mientras que la flor Mano de León se siembre en julio, y la de Cempasúchil en agosto, la falta de humedad coincidió con etapas importantes de germinación y establecimiento del cultivo en el verano.

Con estos factores, la densidad de cultivo resultó inferior a la esperada, por lo que para finales de mes se anticipa una producción media, en lugar de una cosecha como venía ocurriendo desde hace tres décadas de historial productivo en ese municipio.

De acuerdo a la proyección del productor Ildefonso Mata Verduzco, ingeniero agrónomo zootecnista egresado de la UAAAN, la falta de agua podría impactar aproximadamente hasta en un 50% su producción esperada para este año, en comparación con años anteriores más húmedos.

“Aquí en La Madrid teníamos tres meses que no llovía”, señaló el productor, quien agregó: “ahorita va a ser una producción media por la sequía”.

En entrevista para VANGUARDIA, el floricultor señaló que, en condiciones favorables de humedad y riego, media hectárea puede producir entre 6 mil y 7 mil manojos, independientemente de una buena germinación, fertilización y manejo agrícola. Sin embargo, este año se tiene una proyección de la mitad de manojos por hectárea.

Durante 2026, el Gobierno Federal implementó un proceso de regularización de concesiones de agua, actualización de padrones y revisión de requisitos para conservar los subsidios eléctricos destinados al riego agrícola, en medio de la entrada en vigor de una reforma hídrica que generó inconformidad entre productores en todo el país.

El 12 de febrero, la propia Conagua reconoció que agricultores de Coahuila manifestaron problemas relacionados con el Programa Especial de Energía para el Campo (PEUA), aunque no precisó si las dificultades correspondían a pérdida de subsidios, retrasos administrativos, trámites de concesiones o diferencias en la facturación eléctrica. Sin embargo, las recientes reformas y nuevos requisitos en los trámites de concesiones impiden el acceso ágil al subsidio federal para los agricultores en general.

“Ahora con el problema que hubo con CNA (Comisión Nacional del Agua) y la Comisión Federal (CFE), ya te quitaron el apoyo y no te ayudan a hacer el trámite adecuado para continuar con esas concesiones (de los pozos abastecedores de agua)”, señaló Mata Verduzco, quien agregó que actualmente ya realiza gestiones para regularizar su situación y dar continuidad a las actividades agrícolas.

Aunque no se tiene evidencia de una afectación directa de estas recientes modificaciones sobre los cultivos de flores de La Madrid, las dificultades de acceso al riego representaron para los floricultores y agricultores de esa región un desafío adicional a las sequías.

LAS FLORES DE LA MADRID ADORNARÁN PANTEONES DEL CENTRO DE COAHUILA

A pesar del impacto negativo de la sequía en este 2026, la mayoría de los municipios vecinos de La Madrid seguirán adornando sus altares de muertos y panteones con flores producidas en el, irónicamente, conocido como el “Vergel de Coahuila”, por su microclima, propio de esa entidad.