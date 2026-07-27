¡Sí hay trabajo! Empresas mantienen abierto reclutamiento en Monclova con cerca de 2 mil vacantes

MONCLOVA, COAH.- Alrededor de 2 mil vacantes permanecen disponibles en Monclova como parte del proceso de contratación que realizan empresas que iniciarán o ampliarán operaciones en la región, informó el director de Pro Monclova, Reginaldo Calderón. Explicó que la bolsa de trabajo continúa activa y que esta misma semana la empresa Denso inició el reclutamiento de aproximadamente 150 trabajadores, vacantes que ya se difunden a través de las redes sociales del organismo.

Indicó que también continúan las contrataciones por parte de Yura y Doosong, empresas que se encuentran en la etapa de arranque de operaciones, además de Dual, que mantiene abiertas alrededor de 400 plazas. “Estamos hablando de casi 2 mil empleados que se tienen que estar reclutando en estas semanas o durante el próximo mes”, señaló. Calderón comentó que en el caso de Yura ya se han presentado entre 200 y 300 personas en las oficinas de Pro Monclova para participar en el proceso de selección, mientras las empresas avanzan conforme a sus planes de operación. Destacó que las compañías ofrecen sueldos competitivos, prestaciones superiores a las de ley y bonos adicionales, con el objetivo de atraer mano de obra para cubrir la demanda de personal. El director de Pro Monclova señaló que uno de los principales objetivos de la estrategia de atracción de inversiones es lograr el regreso de trabajadores que tuvieron que salir de Monclova tras la crisis de Altos Hornos de México.

“Lo que queremos es que esa gente regrese y se vuelva a establecer aquí en Monclova y en la región”, expresó. Añadió que, de acuerdo con los indicadores más recientes, durante los últimos 4 meses se ha registrado un comportamiento positivo en la generación de empleo, con un estimado de entre 400 y 500 nuevas contrataciones. Consideró que la apertura de cerca de 2 mil vacantes representa un avance favorable en las proyecciones de recuperación económica para la ciudad. Finalmente, invitó a las personas interesadas en obtener un empleo a acudir a las oficinas de Pro Monclova con su solicitud elaborada o currículum, donde recibirán información sobre las vacantes disponibles y podrán iniciar su proceso de reclutamiento.

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