Cierra junio con aumento en el desempleo; se ubica en 2.9%

CDMX.- La tasa de desempleo en México llegó en junio al 2.9% de la población económicamente activa (PEA), informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El dato sobre desempleo es mayor al 2.7% del mismo mes de 2025, y también supera al 2.8% registrado en mayo de 2026, precisó el organismo autónomo en su informe.

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La población desocupada fue de 1.8 millones de personas y la tasa de desocupación (TD) del 2.9% de la PEA. Respecto a junio de 2025, la población desocupada aumentó en 132.000 personas, detalló el Inegi.

La PEA del sexto mes del año llegó a 61.9 millones de personas de 15 años y más, lo que representó una tasa de participación de 58.8% y una población activa mayor en 48.000 personas a la de junio de 2025.

De la PEA, 60.1 millones de personas estuvieron ocupadas durante junio, una caída de 84 mil personas respecto al mismo mes de un año antes, precisó el Inegi.

Las personas subocupadas, es decir, quienes declararon tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas, fueron 3.9 millones, el 6.6% de la población ocupada, porcentaje inferior al 7.4% que se registró en junio de 2025.Por sectores e informalidad

La población ocupada por sector de actividad se distribuyó con 45% del total en servicios, en comercio 19.6%, en manufacturas el 15.5%, en actividades agropecuarias 10.7% y en construcción 7.9%.

Mientras que en ‘otras actividades económicas’, que incluyen minería, electricidad, agua y suministro de gas, estuvo ocupada el 0.6% y otro 0.7% no especificó actividad.

Por género, la PEA femenina en el sexto mes del año fue de 24.8 millones y la masculina de 35.3 millones, con una tasa de participación del 45.7% en mujeres en edad de trabajar y del 73.8% en hombres.

Las cifras reflejan el comportamiento económico de México, que creció al 0.6% en el 2025, pese a la incertidumbre por la guerra comercial desatada por Estados Unidos y tras el crecimiento del 1.5% del PIB en 2024.