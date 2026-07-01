Economía Mexicana se encuentra en punto muerto y de bajo dinamismo: IMEF

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    Economía Mexicana se encuentra en punto muerto y de bajo dinamismo: IMEF
    La economía mantiene una recuperación aún incipiente y sin fundamentos sólidos que permitan anticipar un cambio de ciclo en el corto plazo ESPECIAL.

Al momento no se vislumbra la recuperación de la actividad fabricante y la no fabricante

Los resultados de junio de 2026, confirman que tanto la actividad fabricante como la no fabricante continúan operando en un entorno de bajo dinamismo, sin señales claras de una recuperación sostenida señaló el Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas (IMEF).

En el sector industrial, la mejoría observada en meses anteriores perdió impulso, prevaleciendo una fase contractiva caracterizada por debilidad en la demanda y la producción.

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Por su parte, el sector servicios y de comercio mostró un desempeño igualmente frágil con avances aislados en algunos componentes que resultan insuficientes para revertir la desaceleración general.

Las trayectorias de ambos indicadores y de sus respectivas tendencias-ciclo apuntan a una estabilización en niveles más bajos que a una reactivación, lo que sugiere que la economía continúa transitando por una etapa de crecimiento débil.

Con base en los datos del indicador IMEF Fabricante, correspondiente a junio de 2026, el índice general registró un retroceso al pasar de 48.3 a 47.3 puntos, lo que representa una disminución de 1.0 punto respecto a mayo.

Con ello, el indicador acumula 27 meses consecutivos en zona de contracción, reflejando la persistencia de un entorno adverso para la actividad industrial. La serie tendencia-ciclo también retrocedió ligeramente -0.1 puntos, ubicándose en 48.0 unidades, lo que confirma una pérdida de dinamismo en la trayectoria subyacente del sector.

Asimismo, el subíndice ajustado por tamaño de empresa disminuyó 1.2 puntos hasta situarse en 50.0 unidades, colocándose en el umbral de neutral.

El Indicador IMEF No Fabricante correspondiente a junio de 2026, mostró una ligera mejora en el índice general, que pasó de 48.8 a 49.0%, un avance de 0.2 unidades respeto a mayo, aunque permanencia en zona de concentración.

La serie tendencia-ciclo retrocedió -0.1 puntos hasta ubicarse en 48.8 uniades, lo que confirma que la actividad subuyacente continúa debilitándose.

Por su parte, la medición ajustada por tamaño de empresa avanzó 0.3 puntos, alcanzando 49.6 unidades, sin embargo, permaneció por debajo del umbral de expansión por tercer mes consecutivo, reflejando que la recuperación sigue siendo insuficiente para consolidarse entre los distintos segmentos del sector.

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