SIMAS entrega cerca de 100 botes para basura a escuelas de Monclova y Frontera

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    SIMAS entrega cerca de 100 botes para basura a escuelas de Monclova y Frontera
    El Asilo de Ancianos de Monclova recibió botes para basura como parte del programa que SIMAS Monclova-Frontera mantiene activo en instituciones de la región. LIDIET MEXICANO

El programa de Cultura del Agua amplió su alcance y atendió una solicitud del Asilo de Ancianos de Monclova

MONCLOVA, COAH.- Con el objetivo de fomentar una mayor cultura de limpieza, responsabilidad ambiental y cuidado de los espacios públicos, SIMAS Monclova-Frontera mantiene activo un programa de entrega de botes para basura a instituciones de la región.

El programa, impulsado a través del Departamento de Cultura del Agua, inició principalmente en planteles educativos de Monclova y Frontera, donde hasta el momento se han entregado alrededor de 100 recipientes, de acuerdo con el jefe del área, Óscar Cadena. El propósito es que los estudiantes cuenten con espacios adecuados para depositar sus residuos.

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En esta ocasión, el Asilo de Ancianos de Monclova solicitó el apoyo del organismo operador, por lo que SIMAS atendió la petición y realizó la entrega de botes para contribuir a mantener en mejores condiciones las instalaciones.

Cadena explicó que, aunque el programa fue diseñado principalmente para escuelas, se determinó ampliar el apoyo al asilo debido a la necesidad que presentó.

Destacó además la participación de empresas de Monclova y Frontera que han contribuido con la donación de los recipientes, permitiendo que la iniciativa llegue a más instituciones y sectores de la comunidad.

El funcionario señaló que uno de los principales objetivos es generar conciencia, especialmente entre niñas, niños y jóvenes, sobre la importancia de mantener limpios los espacios y realizar una correcta disposición de los residuos.

Con estas acciones, SIMAS Monclova-Frontera busca fortalecer la participación de instituciones, empresas y sociedad en general para promover hábitos de limpieza y responsabilidad ambiental, así como contribuir a contar con espacios más limpios y una mejor calidad de vida para las familias de la región.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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