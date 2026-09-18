Simulan incendio y atención a lesionados en C4 de Frontera por Día Nacional de Protección Civil

FRONTERA, COAH.- Con un escenario de conato de incendio y dos personas lesionadas, como parte de un ejercicio previo al Día Nacional de Protección Civil, se realizó un simulacro en las instalaciones del C4 de Frontera. Emmanuel Gallegos, titular del C4 en Frontera, informó que el simulacro permitió poner a prueba la capacidad de respuesta de las corporaciones de emergencia y fortalecer la coordinación para atender una situación de riesgo.

Durante el ejercicio se activaron los protocolos de emergencia y participaron elementos de Seguridad Pública, Transporte y Vialidad, Cruz Roja y otras corporaciones, además de realizarse cierres viales para desarrollar la práctica de manera segura. Gallegos aclaró que los dos lesionados fueron parte del escenario planteado para el simulacro, por lo que no se trató de personas heridas en un incendio real.

El titular del C4 destacó que la finalidad de estos ejercicios es practicar la respuesta ante una emergencia y fomentar la cultura de la prevención, tanto en empresas e instituciones como en los hogares. Recomendó a la población identificar los riesgos dentro de sus viviendas o centros de trabajo, ubicar salidas de emergencia, establecer puntos de reunión y tener disponibles los números de emergencia.

Durante el simulacro también se puso en práctica el Sistema de Comando de Incidentes, herramienta que, de acuerdo con Gallegos, busca mejorar la organización y coordinación de las corporaciones ante una emergencia real.

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