Simulan incendio y atención a lesionados en C4 de Frontera por Día Nacional de Protección Civil

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Monclova
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    Simulan incendio y atención a lesionados en C4 de Frontera por Día Nacional de Protección Civil
    Unidades de Cruz Roja, Bomberos y otras corporaciones se concentraron en el exterior del C4 durante el desarrollo del ejercicio. LIDIET MEXICANO

El ejercicio activó protocolos de emergencia y reunió a corporaciones de seguridad, vialidad y auxilio para evaluar su coordinación

FRONTERA, COAH.- Con un escenario de conato de incendio y dos personas lesionadas, como parte de un ejercicio previo al Día Nacional de Protección Civil, se realizó un simulacro en las instalaciones del C4 de Frontera.

Emmanuel Gallegos, titular del C4 en Frontera, informó que el simulacro permitió poner a prueba la capacidad de respuesta de las corporaciones de emergencia y fortalecer la coordinación para atender una situación de riesgo.

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Durante el ejercicio se activaron los protocolos de emergencia y participaron elementos de Seguridad Pública, Transporte y Vialidad, Cruz Roja y otras corporaciones, además de realizarse cierres viales para desarrollar la práctica de manera segura.

Gallegos aclaró que los dos lesionados fueron parte del escenario planteado para el simulacro, por lo que no se trató de personas heridas en un incendio real.

$!El ejercicio reunió a personal de seguridad, emergencias y vialidad como parte de las actividades previas al Día Nacional de Protección Civil.
El ejercicio reunió a personal de seguridad, emergencias y vialidad como parte de las actividades previas al Día Nacional de Protección Civil. LIDIET MEXICANO

El titular del C4 destacó que la finalidad de estos ejercicios es practicar la respuesta ante una emergencia y fomentar la cultura de la prevención, tanto en empresas e instituciones como en los hogares.

Recomendó a la población identificar los riesgos dentro de sus viviendas o centros de trabajo, ubicar salidas de emergencia, establecer puntos de reunión y tener disponibles los números de emergencia.

$!El despliegue incluyó unidades de emergencia y cierres viales en las inmediaciones del Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando.
El despliegue incluyó unidades de emergencia y cierres viales en las inmediaciones del Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando. LIDIET MEXICANO

Durante el simulacro también se puso en práctica el Sistema de Comando de Incidentes, herramienta que, de acuerdo con Gallegos, busca mejorar la organización y coordinación de las corporaciones ante una emergencia real.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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