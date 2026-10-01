Superan los 2 mdp obras de pavimentación y agua en colonias de Monclova

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    Superan los 2 mdp obras de pavimentación y agua en colonias de Monclova
    El alcalde Carlos Villarreal Pérez supervisó obras de pavimentación y agua potable en Monclova. CORTESÍA

Mantienen obras de pavimentación y agua potable en distintos sectores de Monclova

MONCLOVA, COAH.- Con una inversión superior a los 2 millones de pesos, autoridades municipales de Monclova mantienen en marcha distintas obras de infraestructura urbana en colonias de la ciudad, entre ellas trabajos de pavimentación y rehabilitación de la red de agua potable.

El alcalde Carlos Villarreal Pérez realizó la supervisión de los trabajos que se ejecutan dentro del programa de inversión Prendamos Monclova, donde constató la etapa final de la rehabilitación de la línea de agua en la calle Hermanos Serdán, entre Juan Sarabia y Hermanos Vázquez, en el fraccionamiento Francisco I. Madero.

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$!Los trabajos forman parte del programa de inversión Prendamos Monclova.
Los trabajos forman parte del programa de inversión Prendamos Monclova. CORTESÍA

También supervisó la conclusión de la pavimentación de la calle 10, entre calle 3 y Primera, en la colonia Otilio Montaño, mientras que en la colonia Loma Linda se puso en marcha la pavimentación de la calle Manuel Ávila Camacho, entre las vías del ferrocarril y calle Cerrada.

Villarreal Pérez señaló que estas acciones forman parte del seguimiento al Plan de Inversión Prendamos Monclova y se realizan en coordinación con las obras sociales impulsadas por el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

El edil destacó que los trabajos buscan atender necesidades de infraestructura en distintos sectores de Monclova y mejorar las condiciones de las vialidades y servicios para las familias.

$!En la colonia Loma Linda inició la pavimentación de la calle Manuel Ávila Camacho.
En la colonia Loma Linda inició la pavimentación de la calle Manuel Ávila Camacho. CORTESÍA

La administración municipal mantiene así la ejecución de obras en materia urbana, social, educativa y deportiva, con acciones que se distribuyen en diferentes colonias de la ciudad.

El alcalde señaló que algunas obras de pavimentación y recarpeteo han registrado un pequeño retraso debido al desabasto de asfalto en la planta de Cadereyta, por lo que los tiempos de entrega podrían extenderse algunos días, aunque aclaró que no existe riesgo para la conclusión de los trabajos.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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