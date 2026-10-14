Subasta de AHMSA, una simulación de la 4T: Teo Kalionchiz

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    Subasta de AHMSA, una simulación de la 4T: Teo Kalionchiz
    El diputado Teo Kalionchiz advirtió que deben esclarecerse las condiciones bajo las cuales avanzó la propuesta de compra de AHMSA y Minera del Norte. ARCHIVO
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El diputado federal Teo Kalionchiz cuestionó la solvencia de CIESA para adquirir AHMSA por mil 400 millones de dólares y pidió transparencia sobre los recursos y las garantías de la operación

MONCLOVA, COAH.- El diputado federal Teo Kalionchiz advirtió que el proceso para la venta de Altos Hornos de México (AHMSA) no puede convertirse en una nueva simulación que termine por trasladar toda la responsabilidad a un empresario, mientras el Gobierno Federal pretende deslindarse después de años de incertidumbre para miles de trabajadores y familias de la Región Centro.

El legislador señaló que las recientes dudas en torno a la propuesta presentada por Construcciones e Ingenierías Electromecánicas (CIESA), por mil 400 millones de dólares para adquirir AHMSA y Minera del Norte, obligan a revisar con seriedad la manera en que se ha conducido el proceso.

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Kalionchiz recordó que la propuesta avanzó sin que inicialmente se acreditara la disponibilidad inmediata de los recursos ni se cubriera la garantía de seriedad por más de 56 millones de dólares, situación que, afirmó, debe ser explicada con absoluta transparencia.

Cuestionó la capacidad financiera de CIESA y señaló que la sociedad tendría un capital social de apenas 60 mil pesos, además de advertir que no se habían identificado las fuentes de financiamiento que respaldarían una operación de mil 400 millones de dólares.

“Lo que no puede suceder es que después de todo esto el Gobierno Federal simplemente diga que hizo su parte y que el empresario fue quien incumplió. Si la operación no se concreta, también tendrá que explicarse cómo se permitió que una propuesta de esta magnitud avanzara sin que desde un principio existiera certeza sobre los recursos y las garantías”, señaló.

El diputado federal sostuvo que resultaría inadmisible que el proceso termine convirtiéndose en una estrategia para patear nuevamente el problema de AHMSA, generar expectativas entre los trabajadores y posteriormente responsabilizar exclusivamente al particular de un eventual fracaso.

Advirtió que, de no concretarse la operación, deberán esclarecerse las condiciones bajo las cuales se permitió avanzar la propuesta y descartarse cualquier posible simulación dentro de un proceso que involucra el futuro económico de miles de familias.

Kalionchiz señaló que durante años el Gobierno de la llamada Cuarta Transformación ha construido una narrativa para trasladar las responsabilidades de la crisis de AHMSA hacia empresarios, antiguos propietarios y administraciones anteriores, mientras Monclova y la Región Centro continúan padeciendo las consecuencias económicas y sociales del colapso de la siderúrgica.

“Los trabajadores ya pagaron demasiado. Perdieron empleos, ingresos y años esperando una solución. No se vale volver a utilizar su esperanza para anunciar operaciones que después pueden terminar en nada. Si hay dinero, que se cumpla y se concrete la venta; pero si no lo hay, quienes condujeron y permitieron avanzar este proceso también tendrán que rendir cuentas”, afirmó.

El legislador recordó que desde la Cámara de Diputados ha impulsado la creación de un Fondo Económico para los Extrabajadores de AHMSA, al considerar que el Gobierno Federal debe asumir una participación directa en la atención de las miles de familias afectadas y no continuar condicionando su futuro únicamente a la llegada de un comprador.

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Kalionchiz reiteró que cualquier inversionista que demuestre capacidad financiera real para rescatar AHMSA contará con su respaldo, pero sostuvo que, después de años de promesas, Monclova ya no necesita discursos, prórrogas ni nuevos culpables, sino resultados.

“Si esta operación era seria, que aparezcan los recursos y se cumpla con todas las obligaciones. Si no lo era, que se investigue cómo llegó hasta aquí. Lo único que no vamos a aceptar es que nuevamente se monte una simulación, se culpe a un tercero y quienes han tenido responsabilidad en el proceso pretendan lavarse las manos”, concluyó.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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