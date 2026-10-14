Subasta de AHMSA, una simulación de la 4T: Teo Kalionchiz

El legislador señaló que las recientes dudas en torno a la propuesta presentada por Construcciones e Ingenierías Electromecánicas (CIESA), por mil 400 millones de dólares para adquirir AHMSA y Minera del Norte, obligan a revisar con seriedad la manera en que se ha conducido el proceso.

MONCLOVA, COAH.- El diputado federal Teo Kalionchiz advirtió que el proceso para la venta de Altos Hornos de México (AHMSA) no puede convertirse en una nueva simulación que termine por trasladar toda la responsabilidad a un empresario, mientras el Gobierno Federal pretende deslindarse después de años de incertidumbre para miles de trabajadores y familias de la Región Centro.

Kalionchiz recordó que la propuesta avanzó sin que inicialmente se acreditara la disponibilidad inmediata de los recursos ni se cubriera la garantía de seriedad por más de 56 millones de dólares, situación que, afirmó, debe ser explicada con absoluta transparencia.

Cuestionó la capacidad financiera de CIESA y señaló que la sociedad tendría un capital social de apenas 60 mil pesos, además de advertir que no se habían identificado las fuentes de financiamiento que respaldarían una operación de mil 400 millones de dólares.

“Lo que no puede suceder es que después de todo esto el Gobierno Federal simplemente diga que hizo su parte y que el empresario fue quien incumplió. Si la operación no se concreta, también tendrá que explicarse cómo se permitió que una propuesta de esta magnitud avanzara sin que desde un principio existiera certeza sobre los recursos y las garantías”, señaló.

El diputado federal sostuvo que resultaría inadmisible que el proceso termine convirtiéndose en una estrategia para patear nuevamente el problema de AHMSA, generar expectativas entre los trabajadores y posteriormente responsabilizar exclusivamente al particular de un eventual fracaso.

Advirtió que, de no concretarse la operación, deberán esclarecerse las condiciones bajo las cuales se permitió avanzar la propuesta y descartarse cualquier posible simulación dentro de un proceso que involucra el futuro económico de miles de familias.

Kalionchiz señaló que durante años el Gobierno de la llamada Cuarta Transformación ha construido una narrativa para trasladar las responsabilidades de la crisis de AHMSA hacia empresarios, antiguos propietarios y administraciones anteriores, mientras Monclova y la Región Centro continúan padeciendo las consecuencias económicas y sociales del colapso de la siderúrgica.

“Los trabajadores ya pagaron demasiado. Perdieron empleos, ingresos y años esperando una solución. No se vale volver a utilizar su esperanza para anunciar operaciones que después pueden terminar en nada. Si hay dinero, que se cumpla y se concrete la venta; pero si no lo hay, quienes condujeron y permitieron avanzar este proceso también tendrán que rendir cuentas”, afirmó.

El legislador recordó que desde la Cámara de Diputados ha impulsado la creación de un Fondo Económico para los Extrabajadores de AHMSA, al considerar que el Gobierno Federal debe asumir una participación directa en la atención de las miles de familias afectadas y no continuar condicionando su futuro únicamente a la llegada de un comprador.