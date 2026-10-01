Anuncia Instituto Tecnológico de Saltillo la Expo Empleo 2026

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    Anuncia Instituto Tecnológico de Saltillo la Expo Empleo 2026
    Cartel oficial de la Expo Empleo 2026 del Instituto Tecnológico de Saltillo, la cual se llevará a cabo el 19 de noviembre en el Edificio de Gestión Tecnológica y Vinculación. CORTESÍA

El evento estará destinado a estudiantes y egresados de la institución para vincularlos con el sector laboral de la región

El Instituto Tecnológico de Saltillo (ITS) alista la celebración de su Expo Empleo 2026, un encuentro diseñado para impulsar la inserción laboral y el desarrollo profesional de sus alumnos y exalumnos.

La cita tendrá lugar el próximo jueves 19 de noviembre de 2026, en un horario de 09:00 a 17:00 horas, en las instalaciones del lobby del edificio de Gestión Tecnológica y Vinculación del plantel.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/lanzara-tecnm-saltillo-proyecto-espacial-a-la-estratosfera-CI23819685

Durante la jornada, los asistentes podrán conectar directamente con diversas empresas e instituciones empleadoras, facilitando así su vinculación con prácticas profesionales y oportunidades de trabajo formal.

Para mayores informes, el Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación, a través de la Oficina de Prácticas y Promoción Profesional a cargo de la Mtra. Eunice Raziel Carranza Mellado, pone a disposición el teléfono 844 185 9497 y el correo electrónico vinculacion.its@saltillo.tecnm.mx.

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