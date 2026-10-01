Anuncia Instituto Tecnológico de Saltillo la Expo Empleo 2026

El Instituto Tecnológico de Saltillo (ITS) alista la celebración de su Expo Empleo 2026, un encuentro diseñado para impulsar la inserción laboral y el desarrollo profesional de sus alumnos y exalumnos.

La cita tendrá lugar el próximo jueves 19 de noviembre de 2026, en un horario de 09:00 a 17:00 horas, en las instalaciones del lobby del edificio de Gestión Tecnológica y Vinculación del plantel.