Supervisa Alcalde obras de agua, pavimento y deporte en Monclova

MONCLOVA, COAH.- El alcalde Carlos Villarreal recorrió durante la semana distintos sectores de Monclova para supervisar obras de infraestructura que se encuentran en proceso, entre ellas trabajos de rehabilitación de redes de agua, recarpeteo y mejoramiento de espacios deportivos.

Entre el 14 y el 20 de septiembre, el Presidente Municipal realizó recorridos para verificar los avances de las obras y conocer las condiciones de los trabajos en las colonias donde se llevan a cabo.

En el fraccionamiento Los Reyes supervisó la rehabilitación de la red de agua en la calle Indalecio Aldaco, en el tramo comprendido entre Mártires de Cananea y la avenida 147, donde realizó una revisión final de los trabajos.