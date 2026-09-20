Supervisa Alcalde obras de agua, pavimento y deporte en Monclova

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    Supervisa Alcalde obras de agua, pavimento y deporte en Monclova
    Carlos Villarreal supervisó trabajos de rehabilitación de redes de agua en distintos sectores de Monclova. CORTESÍA

Los trabajos se desarrollan en distintos sectores, con intervenciones en redes hidráulicas, recarpeteo y espacios para actividades deportivas

MONCLOVA, COAH.- El alcalde Carlos Villarreal recorrió durante la semana distintos sectores de Monclova para supervisar obras de infraestructura que se encuentran en proceso, entre ellas trabajos de rehabilitación de redes de agua, recarpeteo y mejoramiento de espacios deportivos.

Entre el 14 y el 20 de septiembre, el Presidente Municipal realizó recorridos para verificar los avances de las obras y conocer las condiciones de los trabajos en las colonias donde se llevan a cabo.

En el fraccionamiento Los Reyes supervisó la rehabilitación de la red de agua en la calle Indalecio Aldaco, en el tramo comprendido entre Mártires de Cananea y la avenida 147, donde realizó una revisión final de los trabajos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/sabinas/se-quedan-sin-agua-en-muzquiz-progreso-san-juan-de-sabinas-y-sabinas-por-falla-en-el-pozo-de-aura-CG23615986

También recorrió el recarpeteo de la calle Mariano Escobedo, en la colonia Loma Linda, así como la rehabilitación de la red de agua en la calle 16, de la colonia Otilio Montaño.

$!El alcalde recorrió las obras de rehabilitación del Campo Saraperitos, en la colonia Las Esperanzas.
El alcalde recorrió las obras de rehabilitación del Campo Saraperitos, en la colonia Las Esperanzas. CORTESÍA

INTERVIENEN REDES DE AGUA Y ESPACIOS DEPORTIVOS

Los trabajos hidráulicos también se realizan en la calle Torreón, en la zona centro, y en la calle Plan de Guadalupe, del fraccionamiento Francisco I. Madero.

Como parte de la misma agenda, Villarreal supervisó las obras de rehabilitación del Campo Saraperitos, ubicado en la colonia Las Esperanzas, donde se realizan trabajos para mejorar las condiciones del espacio destinado a actividades deportivas y convivencia.

$!Carlos Villarreal supervisó trabajos de rehabilitación de redes de agua en distintos sectores de Monclova.
Carlos Villarreal supervisó trabajos de rehabilitación de redes de agua en distintos sectores de Monclova. CORTESÍA

El Alcalde señaló que los recorridos permiten revisar directamente el avance de las obras, detectar situaciones durante su ejecución y dar seguimiento a los trabajos en los diferentes sectores de la ciudad.

La administración municipal indicó que estas acciones forman parte de la coordinación con el Gobierno del Estado para atender necesidades de infraestructura y servicios en Monclova.

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