Coahuila: Solo 16 de las 150 instituciones públicas cumplen al 100% con la transparencia

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    Coahuila: Solo 16 de las 150 instituciones públicas cumplen al 100% con la transparencia
    Algunos entes públicos de Coahuila sigue aferrándose a la opacidad, poco más del 10 por ciento cumple con todos las obligaciones en transparencia. Especial

A la par, 29 entes públicos alcanzaron una calificación inferior al 80 por ciento, de acuerdo con el INTRAC

Solo 16 de las 150 instituciones estatales y municipales evaluadas por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Coahuila (INTRAC) cumplieron con el 100 por ciento de sus obligaciones de transparencia, mientras que al menos 20 por ciento obtuvo una calificación inferior al 80 por ciento.

De acuerdo con los resultados de la segunda evaluación trimestral del año, realizada por el organismo, otras 26 instituciones cumplieron entre 81 y 90 por ciento de las obligaciones de transparencia, mientras que 64 alcanzaron entre 91 y 99 por ciento.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-reconoce-a-todas-las-instituciones-con-cumplimiento-total-en-transparencia-HD22121503

En contraste, 29 instituciones registraron niveles de cumplimiento inferiores al 80 por ciento. De ellas, 10 obtuvieron calificaciones de entre 0 y 50 por ciento, mientras que otras 19 se ubicaron entre 51 y 80 por ciento.

Las evaluaciones de cumplimiento en materia de transparencia se realizan mediante la verificación de la información que los llamados “sujetos obligados” publican en sus portales de internet, la cual debe mantenerse actualizada y disponible para consulta ciudadana, al menos cada tres meses.

Entre la información que deben transparentar se encuentran los informes financieros sobre el ejercicio de recursos públicos, viáticos, padrones de proveedores y beneficiarios, salarios, así como diversos datos relacionados con las funciones de cada institución.

Entre las instituciones con los niveles más bajos de cumplimiento se encuentran la Secretaría de Desarrollo Regional de La Laguna, el Simas Acuña, el Teatro Nazas y XHTOR Radio Torreón, que registraron un cumplimiento de cero por ciento.

El municipio de Ocampo cumplió apenas con 2.64 por ciento de sus obligaciones de transparencia; Nadadores, con 12.3 por ciento; el Conalep, con 12.3 por ciento; el Instituto Municipal del Deporte de Torreón, con 32.14 por ciento; el Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible, con 48.57 por ciento, y el Simas Francisco I. Madero, con 48.95 por ciento.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-siguen-reprobando-instituciones-en-transparencia-al-menos-siete-hacen-caso-omiso-a-la-autoridad-GM21690677

En el rango de entre 51 y 80 por ciento de cumplimiento se encuentran el Instituto Municipal de Cultura, la Dirección del Registro Civil de Coahuila, el Centro Cultural Vito Alessio Robles, el Implan Torreón, la Secretaría de Desarrollo Rural, la Pronnif, el Consejo Promotor para el Desarrollo de las Reservas Territoriales de Torreón, el Instituto Coahuilense de la Juventud, la Universidad Politécnica de Monclova y el IDIEEC.

También se ubicaron en este rango los municipios de Frontera, Juárez, Hidalgo, Candela, Villa Unión, Nava y Sierra Mojada, así como los sistemas de agua de Cuatro Ciénegas y General Cepeda.

El incumplimiento persiste pese a que, antes de publicar los resultados, el INTRAC establece comunicación con las instituciones para solicitarles que subsanen las omisiones detectadas. En caso de que no atiendan el requerimiento, se mantiene la calificación obtenida durante la evaluación.

En el extremo contrario, las 16 instituciones que alcanzaron el 100 por ciento de cumplimiento son el Despacho del Poder Ejecutivo, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas (SEFIRC), la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, la Secretaría de las Mujeres, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Vinculación Ciudadana, Proyectos de Innovación Social e Inversión Pública Productiva, la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial, la Secretaría del Trabajo, el Cobac, el IEEA, Mejora, la Universidad Tecnológica de Torreón, el Simas Arteaga y el municipio de Ramos Arizpe.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-a-seis-meses-de-2026-sefirc-no-difunde-evaluaciones-de-transparencia-KP21593449

El INTRAC realiza estas verificaciones a 150 instituciones estatales y municipales vinculadas con el Gobierno del Estado, entre ellas secretarías, direcciones y organismos descentralizados.

Sin embargo, los organismos autónomos, como la Fiscalía General del Estado, son sujetos de verificación por parte de otra autoridad garante.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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