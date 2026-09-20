$!Se quedan sin agua en Múzquiz, Progreso, San Juan de Sabinas y Sabinas por falla en el pozo de Aura

SABINAS, COAH.- Una falla en el suministro de energía eléctrica que afecta la operación de este domingo los pozos ubicados en Aura provocará la interrupción temporal del servicio de agua en la línea general, con impacto en tres municipios y varias comunidades de la Región Carbonífera, principalmente en Múzquiz, San Juan de Sabinas y Sabinas, Coahuila. El Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de la Región Carbonífera (Simarc) informó este domingo, cuando los termómetros registran temperaturas máximas de hasta 40 grados centígrados, que la suspensión del bombeo repercutirá ademas en el suministro en las comunidades de Barroterán, Nuevo Barroterán, Palaú, Esperanzas, La Cuchilla, Minas La Luz, Ejido Aura y Aura.

De acuerdo con el aviso difundido por el organismo operador, personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) trabaja en la atención de la falla para restablecer el servicio eléctrico y permitir que los pozos recuperen su operación. Simarc no estableció en el aviso un horario específico para la normalización del suministro de agua, por lo que la recuperación dependerá de la solución de la falla eléctrica y de la reactivación de los equipos de bombeo. La interrupción se presenta cuando el abasto de agua en la región enfrenta otros retos. En Sabinas, Simarc ha reportado durante septiembre bajos niveles en algunos pozos, principalmente en Flores Magón y El Mesquite, donde se han realizado nuevas perforaciones para buscar fuentes adicionales de suministro.

El pasado 18 de septiembre también se informó sobre un plan de inversión para fortalecer el servicio de agua potable en Sabinas y San Juan de Sabinas, ante las dificultades que enfrenta la infraestructura hidráulica regional. El problema de la energía y su impacto en los sistemas de agua no es exclusivo de la Carbonífera. Durante septiembre, autoridades estatales señalaron que apagones registrados en distintos puntos de Coahuila han afectado la operación de pozos, al impedir el funcionamiento de las bombas encargadas de enviar agua a las redes de distribución.

Ante la contingencia, Simarc pidió a los usuarios realizar un uso responsable del agua mientras permanezca interrumpido el servicio y se restablece la operación de los pozos de Aura. La afectación permanecerá vigente hasta que concluya la intervención de la CFE y pueda reanudarse el bombeo hacia la línea general que abastece a los municipios y comunidades señalados.