Supervisa el alcalde Carlos Villarreal avance de pavimentación en dos colonias de Monclova

MONCLOVA, COAH.- Con el propósito de verificar el avance de las obras que se desarrollan en diferentes puntos de la ciudad, el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal, realizó un recorrido de supervisión por los trabajos de pavimentación que se ejecutan en las colonias La Amistad y Barrera. Las labores forman parte del Plan Prendamos Monclova 2026, estrategia impulsada de manera coordinada con el gobernador Manolo Jiménez para fortalecer la infraestructura vial y responder a las principales demandas de la población en materia de movilidad.

Durante la visita, el Edil inspeccionó los trabajos que se llevan a cabo en la calle Nogales, de la colonia La Amistad, así como en la calle Revolución, de la colonia Barrera, donde constató el avance físico de las acciones. OBRAS PARA FORTALECER LA CONECTIVIDAD Carlos Villarreal destacó que el seguimiento permanente a los proyectos permite garantizar que se desarrollen conforme a lo programado y que generen beneficios tangibles para las familias monclovenses. Asimismo, señaló que el respaldo del gobernador Manolo Jiménez ha sido clave para impulsar obras que contribuyen a elevar la calidad de vida de la población mediante vialidades más seguras, funcionales y en mejores condiciones.

“Gracias al trabajo en equipo con nuestro gobernador Manolo Jiménez seguimos avanzando con obras que mejoran la movilidad y fortalecen la infraestructura de nuestros sectores. Estamos supervisando cada proyecto porque nuestro compromiso es que las familias vean resultados y cuenten con vialidades más seguras, funcionales y en mejores condiciones para su vida diaria”, expresó. Con estas acciones, el Gobierno Municipal reiteró su compromiso de mantener una coordinación estrecha con el Gobierno del Estado para impulsar proyectos que fortalezcan la conectividad, mejoren el tránsito urbano y favorezcan el crecimiento ordenado de Monclova.

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