Supervisa el alcalde Carlos Villarreal avance de pavimentación en dos colonias de Monclova

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/
    Supervisa el alcalde Carlos Villarreal avance de pavimentación en dos colonias de Monclova
    Carlos Villarreal recorrió las colonias La Amistad y Barrera para constatar el avance de las obras de pavimentación. CORTESÍA

Acciones de infraestructura buscan agilizar traslados y atender necesidades prioritarias de distintos sectores urbanos

MONCLOVA, COAH.- Con el propósito de verificar el avance de las obras que se desarrollan en diferentes puntos de la ciudad, el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal, realizó un recorrido de supervisión por los trabajos de pavimentación que se ejecutan en las colonias La Amistad y Barrera.

Las labores forman parte del Plan Prendamos Monclova 2026, estrategia impulsada de manera coordinada con el gobernador Manolo Jiménez para fortalecer la infraestructura vial y responder a las principales demandas de la población en materia de movilidad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/acuna/historica-inversion-en-seguridad-acuna-tendra-su-primer-c2-con-inteligencia-artificial-FI21291172

Durante la visita, el Edil inspeccionó los trabajos que se llevan a cabo en la calle Nogales, de la colonia La Amistad, así como en la calle Revolución, de la colonia Barrera, donde constató el avance físico de las acciones.

OBRAS PARA FORTALECER LA CONECTIVIDAD

Carlos Villarreal destacó que el seguimiento permanente a los proyectos permite garantizar que se desarrollen conforme a lo programado y que generen beneficios tangibles para las familias monclovenses.

Asimismo, señaló que el respaldo del gobernador Manolo Jiménez ha sido clave para impulsar obras que contribuyen a elevar la calidad de vida de la población mediante vialidades más seguras, funcionales y en mejores condiciones.

$!:Los trabajos forman parte del Plan Prendamos Monclova 2026, impulsado en coordinación con el Gobierno del Estado.
:Los trabajos forman parte del Plan Prendamos Monclova 2026, impulsado en coordinación con el Gobierno del Estado. CORTESÍA

“Gracias al trabajo en equipo con nuestro gobernador Manolo Jiménez seguimos avanzando con obras que mejoran la movilidad y fortalecen la infraestructura de nuestros sectores. Estamos supervisando cada proyecto porque nuestro compromiso es que las familias vean resultados y cuenten con vialidades más seguras, funcionales y en mejores condiciones para su vida diaria”, expresó.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reiteró su compromiso de mantener una coordinación estrecha con el Gobierno del Estado para impulsar proyectos que fortalezcan la conectividad, mejoren el tránsito urbano y favorezcan el crecimiento ordenado de Monclova.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Inversiones
obras públicas

Localizaciones


Coahuila
Monclova

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La cuota

La cuota
true

Cuando el Mundial te juega en contra
true

POLITICÓN: Alberto Hurtado pide a Ariadna Montiel asumir el fracaso de Morena en Coahuila
Autoridades escolares informaron que durante la revisión efectuada entre estudiantes de secundaria no se encontraron objetos que representaran un riesgo para la comunidad educativa.

Continúan amenazas de tiroteo en escuelas de Coahuila; se registra nuevo caso en Colegio San José
Saltillo Coahuila Mexico, sabado 26 de noviembre del 2022. Para disfrutar el partido de México vs Argentina parejas, grupos de amigos y familias asistieron a los principales restaurantes de la ciudad la tarde del sábado 26 de noviembre. Los asistentes disfrutaron de una cálida y emotiva reunión degustando las botanas, bebidas y los diferentes platillos acompañados con la emoción de ver al equipo de México jugar contra la selección de Argentina.

Bajo la lupa del IMPI restaurantes de Saltillo; habrá multas por transmitir el Mundial sin permiso
Ajustan frecuencias de camiones para facilitar acceso al Fut Fest

Amplían horario de la Ruta RS-211 para el Fut Fest en el Biblioparque Norte de Saltillo

Teherán acusó a Estados Unidos de violar repetidamente el acuerdo de alto al fuego.

Irán ataca bases estadounidenses en Jordania, Kuwait y Bahréin después de que Trump ordenara ataques cerca del estrecho de Ormuz
Trump destacó una reducción de 97 por ciento en la entrada de drogas a territorio estadounidense.

Duda Trump renovar T-MEC... y vuelve a cargar contra México