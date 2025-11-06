Suspenden a cuatro alumnas en Monclova por fumar mariguana dentro de secundaria

Monclova
/ 6 noviembre 2025
    Suspenden a cuatro alumnas en Monclova por fumar mariguana dentro de secundaria
    Autoridades educativas confirmaron la suspensión de cuatro alumnas por consumo de marihuana dentro de la secundaria “Emiliano Zapata”. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

Las autoridades educativas aplicaron sanciones y activaron un plan de apoyo psicológico para las estudiantes y sus familias

MONCLOVA, COAH.- Cuatro alumnas de la Secundaria General número 2 “Emiliano Zapata”, ubicada en la colonia Obrera de Monclova, fueron suspendidas luego de ser sorprendidas fumando marihuana dentro de las instalaciones del plantel.

El caso, que inicialmente se creyó involucraba a una sola estudiante, fue confirmado por el titular de Servicios Educativos en la Región Centro, Abraham González, quien calificó el hecho como “gravísimo”.

TE PUEDE INTERESAR: Defiende Secretario de Gobierno filtros de seguridad para mantener la tranquilidad en la Comarca Lagunera

Las autoridades educativas aplicaron las normas de convivencia escolar, pero además de la sanción se activó un proceso de atención integral para las menores. Este plan combina medidas disciplinarias con acompañamiento psicológico, tanto para las alumnas como para sus familias.

González explicó que el objetivo no es únicamente castigar, sino también ofrecer herramientas que permitan atender el trasfondo emocional y social del incidente.

“Estamos trabajando con los padres de familia y reforzando las campañas de prevención, porque este tipo de situaciones no pueden verse solo desde lo académico”, señaló.

La institución educativa, junto con personal de Servicios Educativos, prepara una serie de pláticas informativas y sesiones de orientación sobre los riesgos del consumo de drogas, con el fin de fortalecer la prevención dentro de la comunidad escolar.

Temas


Adicciones
Educación
Menores De Edad

Localizaciones


Monclova

true

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
En los últimos meses, VANGUARDIA ha documentado la forma en que operan instituciones educativas de manera irregular al carecer de validez oficial.

Van SEP y Profeco contra universidades ‘patito’ en Coahuila

Se confirman las rutas del tren de pasajeros Saltillo-Monterrey y Derramadero-Ramos Arizpe. Claudia Sheinbaum encabezó el arranque de obras del tramo Saltillo–Nuevo Laredo, que conectará a millones de personas en el norte de México.

Confirma gobierno de Sheinbaum estaciones del tren de pasajeros Saltillo-Monterrey y Derramadero-Ramos Arizpe
El respeto es una de las necesidades que ven los adolescentes para mejorar los ambientes en las escuelas de la entidad.

Coahuila: Urgen menores a evitar la discriminación en las escuelas
Los colectivos de búsqueda han optado por hacerse de conocimientos forenses para la búsqueda en campo por falta de investigaciones de los gobiernos.

“Hallamos una fosa muy grande” en Patrocinio, Coahuila: Grupo Vida

true

Mal gobernado está México con la 4T
true

Coahuila, ¿por qué pensar ahora mismo en el siguiente gobernador?
true

La Presidenta y la crisis del sargento Matute
true

¿Para qué me tomo un selfie en un baño público (o privado)? ¿Cúal es la intencionalidad con la cual acciono en la vida? Autoconocimiento y libertad