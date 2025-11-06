Suspenden a cuatro alumnas en Monclova por fumar mariguana dentro de secundaria

MONCLOVA, COAH.- Cuatro alumnas de la Secundaria General número 2 “Emiliano Zapata”, ubicada en la colonia Obrera de Monclova, fueron suspendidas luego de ser sorprendidas fumando marihuana dentro de las instalaciones del plantel.

El caso, que inicialmente se creyó involucraba a una sola estudiante, fue confirmado por el titular de Servicios Educativos en la Región Centro, Abraham González, quien calificó el hecho como “gravísimo”.

Las autoridades educativas aplicaron las normas de convivencia escolar, pero además de la sanción se activó un proceso de atención integral para las menores. Este plan combina medidas disciplinarias con acompañamiento psicológico, tanto para las alumnas como para sus familias.

González explicó que el objetivo no es únicamente castigar, sino también ofrecer herramientas que permitan atender el trasfondo emocional y social del incidente.

“Estamos trabajando con los padres de familia y reforzando las campañas de prevención, porque este tipo de situaciones no pueden verse solo desde lo académico”, señaló.

La institución educativa, junto con personal de Servicios Educativos, prepara una serie de pláticas informativas y sesiones de orientación sobre los riesgos del consumo de drogas, con el fin de fortalecer la prevención dentro de la comunidad escolar.