Defiende Secretario de Gobierno filtros de seguridad para mantener la tranquilidad en la Comarca Lagunera

Torreón
/ 6 noviembre 2025
    Defiende Secretario de Gobierno filtros de seguridad para mantener la tranquilidad en la Comarca Lagunera
    Coahuila no retirará los filtros en La Laguna mientras haya riesgo de incursiones criminales, aseguraron autoridades estatales. FOTO: ARCHIVO/VANGUARDIA

El secretario de Gobierno de Coahuila afirmó que los puntos de revisión instalados tras el ataque a policías en Durango continuarán operando el tiempo que sea necesario, con el fin de garantizar la seguridad y evitar el ingreso de grupos delictivos al estado

TORREÓN, COAH.- Sin pasar por alto las inquietudes y expresiones de inconformidad provenientes de La Laguna de Durango, el secretario de Gobierno de Coahuila, Óscar Pimentel González, defendió la continuidad de los filtros de seguridad en los accesos de Gómez Palacio hacia Torreón.

TE PUEDE INTERESAR: La inseguridad en Uruapan es un reflejo del ambiente turbio nacional: Obispo de Saltillo

$!Defiende Óscar Pimentel continuidad de filtros entre Gómez Palacio y Torreón
Defiende Óscar Pimentel continuidad de filtros entre Gómez Palacio y Torreón FOTO: SANDRA GÓMEZ/VANGUARDIA

El funcionario subrayó la importancia de mantener las condiciones óptimas y prevenir cualquier intento de incursión de la delincuencia organizada a nuestro estado, ya que, para la gente de la Comarca Lagunera de Coahuila, es muy importante conservar las condiciones de seguridad y preservar la tranquilidad.

Estos filtros de seguridad en los vados del río Nazas se mantienen desde principios de octubre pasado, luego del ataque armado perpetrado contra elementos de la Policía Estatal de Durango, ocurrido a unos metros del puente Solidaridad, que conecta Torreón con Gómez Palacio.

Si bien reconoció que la medida ha suscitado críticas debido a molestias e incomodidades, Pimentel González advirtió que, por el momento, no está previsto modificar la estrategia adoptada.

“Mientras persista esta situación y continúe la actividad de la delincuencia organizada en el estado de Durango, los filtros permanecerán el tiempo que sea necesario”, afirmó.

Detalló que el objetivo principal de estos controles es garantizar la seguridad, procurando que sean lo más ágiles posible para facilitar el tránsito de ciudadanos, pero sin descuidar la vigilancia de quienes ingresan al territorio coahuilense.

Según Pimentel, hasta ahora no se ha formalizado ninguna queja por parte de las autoridades de Durango hacia el Gobierno de Coahuila respecto a la operación de estos filtros.

También recalcó que existe una relación cordial entre ambos gobiernos, la cual se busca conservar y fortalecer. No obstante, manifestó que están abiertos al diálogo y a la coordinación constante para atender cualquier situación que surja.

Temas


Seguridad
Ciudades

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Personajes


Óscar Pimentel González

Organizaciones


Gobierno de Coahuila

true

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
En los últimos meses, VANGUARDIA ha documentado la forma en que operan instituciones educativas de manera irregular al carecer de validez oficial.

Van SEP y Profeco contra universidades ‘patito’ en Coahuila

Se confirman las rutas del tren de pasajeros Saltillo-Monterrey y Derramadero-Ramos Arizpe. Claudia Sheinbaum encabezó el arranque de obras del tramo Saltillo–Nuevo Laredo, que conectará a millones de personas en el norte de México.

Confirma gobierno de Sheinbaum estaciones del tren de pasajeros Saltillo-Monterrey y Derramadero-Ramos Arizpe
El respeto es una de las necesidades que ven los adolescentes para mejorar los ambientes en las escuelas de la entidad.

Coahuila: Urgen menores a evitar la discriminación en las escuelas
Los colectivos de búsqueda han optado por hacerse de conocimientos forenses para la búsqueda en campo por falta de investigaciones de los gobiernos.

“Hallamos una fosa muy grande” en Patrocinio, Coahuila: Grupo Vida

true

Mal gobernado está México con la 4T
true

Coahuila, ¿por qué pensar ahora mismo en el siguiente gobernador?
true

La Presidenta y la crisis del sargento Matute
true

¿Para qué me tomo un selfie en un baño público (o privado)? ¿Cúal es la intencionalidad con la cual acciono en la vida? Autoconocimiento y libertad