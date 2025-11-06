Defiende Secretario de Gobierno filtros de seguridad para mantener la tranquilidad en la Comarca Lagunera

TE PUEDE INTERESAR: La inseguridad en Uruapan es un reflejo del ambiente turbio nacional: Obispo de Saltillo

TORREÓN, COAH.- Sin pasar por alto las inquietudes y expresiones de inconformidad provenientes de La Laguna de Durango, el secretario de Gobierno de Coahuila , Óscar Pimentel González, defendió la continuidad de los filtros de seguridad en los accesos de Gómez Palacio hacia Torreón .

El funcionario subrayó la importancia de mantener las condiciones óptimas y prevenir cualquier intento de incursión de la delincuencia organizada a nuestro estado, ya que, para la gente de la Comarca Lagunera de Coahuila, es muy importante conservar las condiciones de seguridad y preservar la tranquilidad.

Estos filtros de seguridad en los vados del río Nazas se mantienen desde principios de octubre pasado, luego del ataque armado perpetrado contra elementos de la Policía Estatal de Durango, ocurrido a unos metros del puente Solidaridad, que conecta Torreón con Gómez Palacio.

Si bien reconoció que la medida ha suscitado críticas debido a molestias e incomodidades, Pimentel González advirtió que, por el momento, no está previsto modificar la estrategia adoptada.

“Mientras persista esta situación y continúe la actividad de la delincuencia organizada en el estado de Durango, los filtros permanecerán el tiempo que sea necesario”, afirmó.

Detalló que el objetivo principal de estos controles es garantizar la seguridad, procurando que sean lo más ágiles posible para facilitar el tránsito de ciudadanos, pero sin descuidar la vigilancia de quienes ingresan al territorio coahuilense.

Según Pimentel, hasta ahora no se ha formalizado ninguna queja por parte de las autoridades de Durango hacia el Gobierno de Coahuila respecto a la operación de estos filtros.

También recalcó que existe una relación cordial entre ambos gobiernos, la cual se busca conservar y fortalecer. No obstante, manifestó que están abiertos al diálogo y a la coordinación constante para atender cualquier situación que surja.