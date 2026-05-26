Suspenden clases por dos días tras muerte de menor; continúan investigaciones en kínder de Monclova

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    Suspenden clases por dos días tras muerte de menor; continúan investigaciones en kínder de Monclova
    La comunidad de Monclova permanece consternada tras el fallecimiento del menor ocurrido al interior del plantel preescolar. LIDIET MEXICANO

La Secretaría de Educación confirmó la suspensión de actividades en el jardín de niños mientras la Fiscalía General del Estado continúa las investigaciones para esclarecer el fallecimiento del menor al interior del plantel

MONCLOVA, COAH.- La Secretaría de Educación confirmó la suspensión de clases durante este martes y miércoles en el jardín de niños donde perdió la vida el pequeño Ian, mientras continúan las investigaciones por parte de la Fiscalía General del Estado para esclarecer lo ocurrido al interior del plantel.

El secretario de Educación, Emmanuel Garza Fishburn, y el subsecretario de Educación Básica, Hugo Lozano, estuvieron presentes en el velorio del menor, realizado en una capilla de la colonia El Pueblo, en Monclova, donde acompañaron a familiares, docentes y personal educativo.

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$!Autoridades educativas suspendieron clases en el jardín de niños donde falleció el pequeño Ian mientras continúan las investigaciones de la Fiscalía.
Autoridades educativas suspendieron clases en el jardín de niños donde falleció el pequeño Ian mientras continúan las investigaciones de la Fiscalía. LIDIET MEXICANO

El subsecretario ofreció una entrevista en la que expresó sus condolencias a la familia del niño y señaló que la Secretaría de Educación brinda acompañamiento emocional tanto a los padres como a maestros y alumnos de la institución.

“A la familia, compañeras docentes, educadoras y autoridades educativas de preescolar les reiteramos todo nuestro apoyo. Desde ayer se hizo la vinculación con especialistas de la Secretaría de Educación para atender emocionalmente a la comunidad educativa y seguiremos haciéndolo”, expresó.

Indicó que personal de supervisión y de la estructura educativa realizó revisiones en el plantel, además de mantenerse en coordinación con las autoridades correspondientes.

Asimismo, confirmó que la Secretaría de Educación apoyó a la familia con los gastos funerarios del menor, además del acompañamiento institucional y psicológico que se mantiene desde que ocurrió la tragedia.

Sin embargo, hasta el momento ni la Secretaría de Educación ni la Fiscalía General del Estado han dado a conocer oficialmente qué ocurrió dentro del kínder ni las circunstancias exactas en las que el menor perdió la vida.

Lozano señaló que será la Fiscalía quien determine los resultados finales de la investigación antes de emitir conclusiones sobre posibles responsabilidades o versiones que han comenzado a circular entre la ciudadanía respecto al estado de los juegos infantiles.

“Esperaremos el resultado final para poder tener alguna explicación de la situación que sucedió. Hasta que la Fiscalía concluya con todo este proceso estaremos dando la información oficial”, puntualizó.

Asimismo, mencionó que las clases permanecerán suspendidas mientras avanzan las diligencias y se brinda atención emocional a la comunidad escolar.

$!Familiares, docentes y autoridades educativas despidieron al pequeño Ian durante el velorio realizado en una capilla de la colonia El Pueblo, en Monclova.
Familiares, docentes y autoridades educativas despidieron al pequeño Ian durante el velorio realizado en una capilla de la colonia El Pueblo, en Monclova. LIDIET MEXICANO

“El día de hoy y mañana no hay clases en la institución, pero al regresar también se atenderá el tema de apoyo socioemocional para toda la población educativa”, comentó.

El subsecretario aseguró que desde el primer momento la Secretaría de Educación ha brindado todas las facilidades necesarias para las investigaciones y continuará acompañando a la familia del menor durante este proceso que ha causado profunda consternación en Monclova.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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