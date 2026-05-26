Suspenden clases por dos días tras muerte de menor; continúan investigaciones en kínder de Monclova

El secretario de Educación, Emmanuel Garza Fishburn, y el subsecretario de Educación Básica, Hugo Lozano, estuvieron presentes en el velorio del menor, realizado en una capilla de la colonia El Pueblo, en Monclova, donde acompañaron a familiares, docentes y personal educativo.

MONCLOVA, COAH.- La Secretaría de Educación confirmó la suspensión de clases durante este martes y miércoles en el jardín de niños donde perdió la vida el pequeño Ian, mientras continúan las investigaciones por parte de la Fiscalía General del Estado para esclarecer lo ocurrido al interior del plantel.

El subsecretario ofreció una entrevista en la que expresó sus condolencias a la familia del niño y señaló que la Secretaría de Educación brinda acompañamiento emocional tanto a los padres como a maestros y alumnos de la institución.

“A la familia, compañeras docentes, educadoras y autoridades educativas de preescolar les reiteramos todo nuestro apoyo. Desde ayer se hizo la vinculación con especialistas de la Secretaría de Educación para atender emocionalmente a la comunidad educativa y seguiremos haciéndolo”, expresó.

Indicó que personal de supervisión y de la estructura educativa realizó revisiones en el plantel, además de mantenerse en coordinación con las autoridades correspondientes.

Asimismo, confirmó que la Secretaría de Educación apoyó a la familia con los gastos funerarios del menor, además del acompañamiento institucional y psicológico que se mantiene desde que ocurrió la tragedia.

Sin embargo, hasta el momento ni la Secretaría de Educación ni la Fiscalía General del Estado han dado a conocer oficialmente qué ocurrió dentro del kínder ni las circunstancias exactas en las que el menor perdió la vida.

Lozano señaló que será la Fiscalía quien determine los resultados finales de la investigación antes de emitir conclusiones sobre posibles responsabilidades o versiones que han comenzado a circular entre la ciudadanía respecto al estado de los juegos infantiles.

“Esperaremos el resultado final para poder tener alguna explicación de la situación que sucedió. Hasta que la Fiscalía concluya con todo este proceso estaremos dando la información oficial”, puntualizó.

Asimismo, mencionó que las clases permanecerán suspendidas mientras avanzan las diligencias y se brinda atención emocional a la comunidad escolar.