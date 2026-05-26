Arrestan a ex tesorero de Gómez Palacio, Durango, por presunto desvío de 18 millones de pesos

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Torreón
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    Arrestan a ex tesorero de Gómez Palacio, Durango, por presunto desvío de 18 millones de pesos
    Antonio “N”, exencargado de las finanzas de Gómez Palacio, fue detenido en el Aeropuerto Internacional Francisco Sarabia de Torreón. SANDRA GÓMEZ

TORREÓN, COAH.- Por su presunta responsabilidad en el pago ilegal de casi 18 millones de pesos a antiguos integrantes del ayuntamiento, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Durango cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Antonio “N”, quien se desempeñó como encargado de las finanzas en Gómez Palacio.

El arresto se realizó en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Francisco Sarabia, ubicado en Torreón, Coahuila, donde agentes de la Guardia Nacional interceptaron y detuvieron al exfuncionario municipal.

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Las investigaciones señalan que dichos recursos públicos habrían sido desviados durante una administración anterior, lo que derivó en un expediente penal por la probable comisión de delitos relacionados con el uso ilícito de atribuciones y facultades, así como el manejo indebido del erario.

De acuerdo con reportes de las corporaciones estatales, el imputado ya fue trasladado ante la autoridad judicial competente, la cual definirá su situación legal en los próximos días. Este procedimiento forma parte de las acciones de la Fiscalía Anticorrupción para fiscalizar los movimientos financieros de anteriores gobiernos municipales.

Las indagatorias ministeriales permanecen abiertas e incluyen el análisis de la posible participación de otros exservidores públicos que habrían intervenido en la aprobación y entrega de estos recursos económicos irregulares.

El presunto quebranto financiero bajo investigación asciende a cerca de 18 millones de pesos, monto que presuntamente fue destinado a beneficiar a excolaboradores de la misma administración, motivo por el cual el Ministerio Público mantiene activas las diligencias correspondientes.

Voceros de la Fiscalía advirtieron que no se descarta la emisión de nuevas órdenes de aprehensión o comparecencias conforme se integren más pruebas y avance la carpeta de investigación.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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