Theo Kalionchiz ofrece zapatos de piel para estudiantes en 130 pesos para familias de Monclova

MONCLOVA, COAH.- Con el firme compromiso de apoyar a las familias monclovenses en este regreso a clases, el Diputado Federal Theo Kalionchiz de la Fuente, puso en marcha el programa “Dejando Huella en el Regreso a Clases”, una iniciativa que ofrece calzado de piel para las y los estudiantes de Monclova en solo 130 pesos el par.

En una rueda de prensa, el Diputado Federal, acompañado por los regidores Ana Osorio y Martín Gómez, así como por la presidenta del Comité Municipal del PAN, Yolanda Acuña, dio a conocer este programa en apoyo de las familias vulnerables.

Explicó que los zapatos serán de piel 100 por ciento mexicana, de excelente calidad, no de hule ni de importación, y estarán disponibles en tallas de la 16 a la 26 para niñas, y de la 16 a la 28 para niños.

En esta primera etapa, se cuenta con 450 pares de zapatos, y se espera la llegada de otros 500 en los próximos días

“Aquí en Monclova el par de zapatos más barato ronda entre los 250 y 280 pesos. Nosotros los ofreceremos a 130, subsidiando más de la mitad del costo, gracias al trabajo conjunto con los regidores Martín y Anita”, explicó el legislador.

La distribución se realizará directamente en las colonias, junto con las brigadas de Huellitas en Acción, donde también se ofrecerá atención veterinaria, vacunación, esterilización y acciones para prevenir enfermedades como la rickettsia y el dengue.

Además, Theo Kalionchiz anunció que próximamente se incorporará la entrega de útiles escolares, como cuadernos y mochilas, como parte de una estrategia integral de apoyo a la educación.

“Lo dijimos en campaña y lo estamos cumpliendo: apoyar el bolsillo de las familias. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras la economía nacional se cae. Las y los monclovenses necesitan resultados y nosotros estamos aquí para responder”, afirmó el diputado.

Los puntos y fechas de entrega se anunciarán a través de las redes sociales oficiales del legislador, por lo que pidió a la ciudadanía estar muy al pendiente de las colonias que estarán visitando.