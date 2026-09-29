Toman jóvenes las riendas de Monclova en el Primer Cabildo Juvenil 2026

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Monclova
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    Toman jóvenes las riendas de Monclova en el Primer Cabildo Juvenil 2026
    Integrantes del Cabildo Juvenil 2026 rinden protesta ante autoridades municipales y estatales en el recinto del Ayuntamiento. LIDIET MEXICANO

Estudiantes de secundaria, preparatoria y universidad participaron en la sesión y plantearon inquietudes sobre deporte, cultura, transporte y educación

MONCLOVA, COAH.- Por primera vez en la historia de la administración municipal, las voces de las nuevas generaciones tomaron la sala de Cabildo de Monclova durante la celebración del Primer Cabildo Juvenil 2026, un ejercicio democrático donde estudiantes de secundaria, preparatoria y universidad asumieron las regidurías, sindicaturas y la alcaldía para debatir propuestas orientadas al desarrollo de la ciudad.

El evento estuvo encabezado por el alcalde Carlos Villarreal Pérez; cada participante recibió un estímulo económico de 3 mil pesos, gestionado ante el Gobierno del Estado en reconocimiento a su liderazgo y desempeño académico.

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Durante la sesión, las y los jóvenes conocieron de cerca el funcionamiento de la administración municipal y expresaron lo que consideran necesario para Monclova desde su propia perspectiva.

Ana María Osoria Rangel, regidora de la juventud, señaló que el proyecto busca abrir un espacio para que los jóvenes puedan proponer, participar y hacer escuchar su voz.

“Ustedes no vienen solamente a tomar una protesta, no vienen solamente a ocupar un lugar en este Cabildo Juvenil, sino vienen a hacer valer su voz, sus ideas”, expresó.

El Cabildo Juvenil 2026 quedó integrado por Regina Abigail García Vázquez, como alcaldesa juvenil; Fabián Alejandro Flores López, como síndico; Flore Irlanda Carolina García de los Santos, en Patrimonio y Cuenta Pública; Arlet Madrid Guerrero, en Reglamentación, Transparencia y Acceso a la Información; y Alexis Uriel Méndez Ibarra, en Planeación, Urbanismo y Obra Pública.

$!El alcalde Carlos Villarreal Pérez encabezó la sesión y escuchó las propuestas presentadas por los estudiantes.
El alcalde Carlos Villarreal Pérez encabezó la sesión y escuchó las propuestas presentadas por los estudiantes. LIDIET MEXICANO

También participan Mariana Sofía Marrero, en Educación, Arte y Cultura; Leonardo José Inés de León Chapa, en Seguridad Pública; Juan Ángel González de la Fuente, en Desarrollo Económico y Turismo; Dacy Alejandra Cortes Lasso, en Transporte y Vialidad; Axel Valentín Martínez García, en Desarrollo Social y Fomento Agropecuario; Elena Elizabeth Tovar Ortiz, en Deportes; Jesús Alfonso Tapia Villasana, en Atención Ciudadana; y Carlos Emilio Pérez Villasana, en Salud.

El Cabildo se complementa con Emiliano Miranda Martínez, en Ciencia, Tecnología e Innovación; Emily Mariana Adame Cázares, en Ecología y Medio Ambiente; Mireya Estefanía Vázquez García, en Servicios Públicos, Parques y Jardines; Oli Jocelyn Campos Martínez, en Derechos Humanos e Igualdad de Género; Gabriela del Bosque Ortiz, en Adulto Mayor y Personas con Discapacidad; Edith Monserrat Cárdenas Barrientos, en Juventud; y Yarei Yamilet Matalano, como secretaria del Ayuntamiento Juvenil.

Al presidir la sesión, el alcalde destacó que escuchar a los jóvenes permite conocer de primera mano las inquietudes de este sector y fortalecer el trabajo de la administración municipal.

$!Estudiantes de diversos niveles educativos ocuparon los curules municipales para debatir sobre las necesidades de la ciudad.
Estudiantes de diversos niveles educativos ocuparon los curules municipales para debatir sobre las necesidades de la ciudad. LIDIET MEXICANO

Entre los temas abordados estuvieron el deporte, la cultura, el transporte público y la educación, así como la preparación de los jóvenes para desarrollar capacidades y habilidades que les permitan aprovechar las oportunidades que se generen en Monclova.

Villarreal Pérez también habló de los trabajos en materia de transporte público, particularmente de las necesidades de los estudiantes ante el crecimiento de la ciudad hacia el oriente y norte.

Con esta primera sesión, los participantes ocuparon por un día las sillas del Ayuntamiento y llevaron a la mesa de Cabildo sus propuestas y su visión sobre Monclova.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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