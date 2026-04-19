Transforman colonias de Monclova: Carlos Villarreal encabeza maratón de obras

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Monclova
/ 19 abril 2026
    Transforman colonias de Monclova: Carlos Villarreal encabeza maratón de obras
    El alcalde Carlos Villarreal inauguró las nuevas obras en Monclova. CORTESÍA

A través del Plan “Prendamos Monclova 2026”, el alcalde entregó pavimentaciones e inició rehabilitaciones de espacios públicos en diversos sectores, sumando inversiones millonarias en coordinación con el Gobierno del Estado

MONCLOVA, COAHUILA.– Con un enfoque directo en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y fortalecer la infraestructura urbana, el alcalde Carlos Villarreal cumplió una intensa agenda de trabajo durante la semana del 13 al 19 de abril.

Bajo el esquema del Plan de Inversión Prendamos Monclova 2026, el edil encabezó el arranque, entrega y supervisión de proyectos clave en diversos sectores de la ciudad. Estas acciones, realizadas en estrecha coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, buscan garantizar que el desarrollo y los servicios lleguen de manera directa a las familias en sus propias colonias.

$!Vecinos de la colonia Ampliación Las Flores celebran la entrega de la calle Dalias, ahora totalmente pavimentada
Vecinos de la colonia Ampliación Las Flores celebran la entrega de la calle Dalias, ahora totalmente pavimentada CORTESÍA
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DEPORTE Y CONVIVENCIA

Uno de los pilares de esta jornada fue la recuperación de espacios públicos. En la colonia Praderas, se puso en marcha la rehabilitación de la plaza principal con una inversión superior a los 1.4 millones de pesos. El proyecto, ubicado en la calle Obrero Unido, busca dignificar el entorno para el deporte y la sana convivencia familiar.

Asimismo, el alcalde supervisó el avance de la Casa de la Colonia en el sector Campanario, así como la rehabilitación de canchas en Praderas Casas Nuevas y las mejoras en el campo Pericos de béisbol y softbol, reafirmando el compromiso con el fomento deportivo.

$!Autoridades municipales recorren el Campo Pericos, espacio que será rehabilitado para el uso de beisbolistas locales.
Autoridades municipales recorren el Campo Pericos, espacio que será rehabilitado para el uso de beisbolistas locales. CORTESÍA

VIALIDADES RENOVADAS

En materia de movilidad, la administración municipal entregó obras de pavimentación terminadas que facilitan el tránsito y eliminan rezagos históricos:

Colonia Ampliación Las Flores: se concluyó la pavimentación en la calle Dalias, con una inversión de más de 1.3 millones de pesos.Colonia La Amistad: se hizo entrega de la calle Leona Vicario, proyecto que requirió una inversión superior a los 800 mil pesos.

$!Así luce el arranque de obra en la plaza de la colonia Praderas, donde se invertirán más de 1.4 millones de pesos.
Así luce el arranque de obra en la plaza de la colonia Praderas, donde se invertirán más de 1.4 millones de pesos. CORTESÍA

Al respecto, Carlos Villarreal enfatizó que su gobierno se mantiene “en territorio”, escuchando las necesidades reales de la población. “En equipo con el gobernador, estamos llevando infraestructura, espacios públicos y mejores servicios a nuestras colonias”, puntualizó el mandatario local.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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