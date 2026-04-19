Lo comido y lo demás

Diré primero qué significa esa palabra: “guzgo”, pues casi nadie la usa ya, y los pocos que entre nosotros la emplean todavía dicen “buzgo”. Guzgo se llama al que es glotón. Con eso ya está dicho todo.

“Comer hasta reventar” –postulaba un epicúreo–. Y añadía: “Ya lo demás es gula”. Mi amigo no llega al extremo de la reventazón, pero es goloso, como dije. Entre las muchas bendiciones que recibió de Dios está la de tener estómago de cabra, y hasta más, dicho sea sin intención segunda. De las cabras se dice que digieren todo. El agente de un escritor le informó a su representado, autor de argumentos para el cine: “Te tengo dos noticias: una buena y una mala. La buena es que la Paramount devoró tu guion. La mala es que la Paramount es una chiva”.

Mi amigo tiene panza de músico, para usar otra expresión que tampoco se usa ya. Los pobres filarmónicos debían comer lo que les daban en las fiestas, a veces los peores comistrajos, y eso les iba templando el estómago de tal manera que hasta piedras podían devorar sin sentir daño. Ahí tuvo su origen eso de tener panza de músico, frase aplicada a quien come de todo y no padece nada.

Pertenece mi amigo, pues, a la feliz especie de mortales que tienen buen estómago. Ésa es ventura grande. Ya lo decía Cervantes: “El estómago es la oficina donde se fragua la salud del cuerpo”. Anda este amigo mío por todas partes; recorre el territorio de la Patria a lo largo y a lo ancho, desde Tijuana a Chetumal y desde Vallarta a Veracruz; y prueba los guisos y guisotes que le ofrecen ya en restoranes lujosísimos, ya en paupérrimas fondas a las que se llega para calmar el hambre en el camino. Todo lo goza y lo disfruta todo, y no sufre jamás los achaques de tripa que ponen aflicción en la vida de otros mortales menos venturosos: gastritis, dispepsias, acideces, hiperclorhidrias, constipaciones, carrerillas, empachos, acedías, úlceras o flatulencias. Puede comerse una res y andar luego tan campante como si se hubiera comido sólo un bocadillo, una ligera botana o entremés.