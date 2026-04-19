Aseguradoras. ¿Cómplices o víctimas de la mafia que controla el TecSalud?

-Gilberto Marcos tocó el tema de las aseguradoras en uno de sus editoriales, divulgado por Grupo DETONA®

Dos preguntas prevalecen en los cientos de mensajes que hemos recibido respecto a las anomalías detectadas en Guillermo Torre-Amione, desde que asumió la dirección general del TecSalud.

1.-

-¿Cuál es la postura de las máximas autoridades del ITESM? (Ayer publicamos que en atención a las denuncias documentadas que hemos detonado desde antes de Semana Santa, el proveedor favorito de los Torre-Amione -Memo y Fernando- DDM (Diseño y Desarrollo Médico, SA de CV), ha sido expulsado del padrón de proveedores de dicha institución)

2.-

-¿Las aseguradoras son cómplices o víctimas de este entramado de Torre-Amione y su séquito de incondicionales que tanto daño causan al ITESM, a pacientes, personal, médicos y proveedores de la industria médica que juegan limpio?

¡FALTA LA CABEZA DE LA SERPIENTE!

Así me dijo uno de los mejores médicos en su especialidad, que se negó a moverse del Hospital San José al Zambrano Hellion, cuando Memo Torre-Amione le propuso “premiarlo” con $50,000 por cada stent que colocara a sus pacientes en temas de cardiología.

Por lo pronto, dicho facultativo me pidió mantener su nombre en el anonimato, pero confía en que las máximas autoridades del Consejo ITESM hagan lo que procede en estos casos:

“Aplastar la cabeza de la serpiente... y cuando esto suceda voy a ser el primero en pedirle a DETONA que mencione mi nombre. Estoy seguro de que muchos otros médicos harán lo mismo. Hoy no nos animamos a hacerlo porque sabemos que Torre-Amione es vengativo, pero espero que sus días en el sistema Tec estén contados, para bien de la división que dirige”.

¿Y LAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS?

Otro de los médicos que se negaron a pasar del San José al Zambrano Hellion me comentó que generalmente las compañías de seguros se alinean al poder y el poder lo tiene ahora Torre-Amione.

“Incluso me consta que cuando estuve en el San José y Torre-Amione acababa de llegar del Metodista de Houston, lo vi entrar a varias reuniones con los representantes de las principales aseguradoras y como tengo confianza con uno de ellos, me dijo: ”Este cuate es tan avorazado que parece político”.

Y añadió, citando a su contacto de la aseguradora: ”No cuida las formas, me pidió un viaje para él, su esposa y su hija, a la que tiene trabajando en el Zambrano Hellion, con todos los gastos pagados, como señal de trato y darnos (a la compañía de seguros) una atención preferencial en los arreglos económicos”.

“Lo malo es que lo mismo les pidió a mis colegas de otras aseguradoras. Pocas veces habíamos visto esa ambición en el director médico de un hospital”, puntualizó el cardiólogo, con quien platiqué personalmente, porque él me buscó.

Las compañías de seguros no son hermanitas de la Caridad, pero como dicen los políticos: ”Se vale ser marrano pero no trompudo”.

Entonces, nuestra misión, Y YA DECIDIMOS ACEPTARLA, es contactar a Ricardo Ernesto Ochoa Rodríguez, presidente desde 2018 de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, para conocer su opinión sobre lo que está ocurriendo alrededor de los moches que Torre-Amione ofrece a sus cirujanos para endilgarles a los pacientes, stents, marcapasos y otras vainas, confabulados o no con las compañías aseguradoras.

Stay tuned... Como acostumbra decir el director del TecSalud en estos casos. Los políticos dicen: ”Quedamos en sesión permanente”...

CAJÓN DESASTRE

-Reitero: Los santones del ITESM deberían revisar con lupa este asunto, porque resulta muy arriesgado tener en sus filas a alguien que se hace pasar por adalid de la medicina, siendo que en realidad pone en aprietos el prestigio de una institución como esa.

-Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, más la Irreverente de mi Gaby Kalifa Kaún de Garza y Gaza.

-A ver si ahora sí se nos aparece por aquí Sanjuana Martínez y su séquito de larvas en celo: Luis Gerardo Treviño el DI-LA-PI-LA; el charolero Daniel Hinojosa, que se dice abogado pero no lo es, su paje maje, Pepe Múzquiz y otros de esa ralea, que descargan sus frustraciones y alucinaciones en chats y redes.