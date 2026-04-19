La Economía Global a la Sombra de la Guerra de Medio Oriente

Con este frío y duro encabezado que anteceden a estas palabras, es como el Fondo Monetario Internacional tituló la más reciente actualización de su informe Perspectivas de la Economía Mundial (WEO), dado a conocer la semana pasada.

El panorama económico internacional atraviesa un momento crítico, definido por la incertidumbre geopolítica y la fragilidad fiscal.

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Durante las recientes Reuniones de Primavera del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), líderes y autoridades financieras se congregaron para trazar una hoja de ruta ante un escenario muy complejo. El centro de las discusiones fue, sin duda, la publicación del documento antes mencionado.

Las proyecciones del FMI no invitan al optimismo desmedido. Según el informe, asumiendo que el conflicto en Medio Oriente se mantenga limitado en duración y alcance, el crecimiento global se desacelerará al 3.1 por ciento en 2026, con una leve recuperación al 3.2 por ciento para 2027.

Estas cifras se encuentran notablemente por debajo de los promedios previos a la pandemia. Además, tras un periodo de relativo alivio, se espera que la inflación repunte moderadamente este año antes de retomar su tendencia a la baja en 2027.

Lo más alarmante del WEO de este año es su contundente análisis sobre los diversos riesgos a la baja. Nos enfrentamos a un mundo donde la fragmentación geopolítica y las tensiones comerciales amenazan con desestabilizar los mercados financieros.

A esto se suma la volatilidad ligada a la reevaluación de las expectativas sobre la productividad impulsada por la inteligencia artificial.

Sin embargo, el golpe más duro proviene del análisis sobre el gasto en defensa, el cual se ha venido incrementando en años recientes como proporción del PIB, y cuya escalada podría intensificase hacia delante.

El reporte subraya que el rearme global agravará seriamente los déficits fiscales e incrementará la deuda pública, la cual ya se encuentra en niveles históricamente elevados, amenazando con desplazar la inversión social y productiva.

Estos hallazgos resonaron profundamente en los foros de las Reuniones de Primavera. Desde el Banco Mundial y el FMI, el mensaje fue unísono: las economías emergentes y en desarrollo sufrirán las consecuencias más pronunciadas de esta desaceleración y de la persistencia inflacionaria.

Los debates evidenciaron una enorme preocupación por la sostenibilidad de la deuda, exigiendo a los gobiernos que reconstruyan sus márgenes de maniobra fiscal y promuevan reformas estructurales para fortalecer sus instituciones.

Quedó claro que el financiamiento internacional oportuno y la reestructuración de pasivos serán vitales para evitar crisis soberanas.

Para nuestra región, estas advertencias deben tomarse como una directriz ineludible.

En un entorno internacional donde los conflictos armados no solo cobran un devastador costo humano, sino que generan cicatrices macroeconómicas duraderas, no podemos depender de vientos a favor externos.

Es indispensable mantener marcos de política monetaria creíbles, priorizar el control de la inflación y fomentar una mayor adaptabilidad económica. La cooperación internacional sigue siendo esencial, pero el arduo trabajo de asegurar la estabilidad, fomentar el crecimiento y proteger a los más vulnerables debe comenzar hoy mismo en casa.