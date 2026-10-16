Tras 20 años, renuncia titular de Recursos Humanos de AHMSA

MONCLOVA, COAH.- Mónica Elizondo Ortiz presentó su renuncia a la Dirección de Recursos Humanos de Altos Hornos de México (AHMSA), con lo que concluye una trayectoria de 20 años en la empresa, de los cuales los últimos cuatro estuvo al frente de esa área. La salida de la funcionaria fue dada a conocer mediante una carta de despedida, fechada el 15 de octubre, en la que recordó que hace dos décadas la empresa le abrió sus puertas para cubrir una vacante como asistente en Recursos Humanos.

Relató que llegó recién graduada de abogada y con un hijo de un año, y que dos décadas después deja la empresa “por la misma puerta que me recibió”, en medio de una tragedia que, dijo, ha afectado no solo a catorce mil trabajadores directos, sino a toda la región. En el documento, Elizondo Ortiz destacó que durante los últimos cuatro años Recursos Humanos desvinculó a más de tres mil trabajadores, de los cuales dos mil celebraron convenios de terminación. Reconoció que se recibió cara a cara al personal y que, aunque se atendieron cientos de demandas laborales, el trabajo en equipo evitó que estas se contaran en millares.

Agradeció a su equipo por su apoyo y espíritu de servicio, así como al personal esencial que ha laborado y continúa laborando “con la sostenida esperanza” de que el proceso culmine en la ansiada venta y reactivación productiva. Reconoció su resiliencia, perseverancia y lealtad, al recordar que han trabajado meses sin recibir remuneración alguna e, incluso, más de seis meses sin seguridad social, así como largas jornadas para cumplir con la entrega de información y condiciones precarias en el caso de los guardias vigilantes. Deseó que el proceso concursal llegue a buen término para que “la agonía que vive tanta gente llegue pronto a su fin”. Dirigiéndose a quien adquiera la empresa, afirmó que el recurso humano “no será algo en que preocuparse”: los trabajadores de AHMSA representan, dijo, “una joya invaluable” por su capacitación, conocimientos de alta especialidad adquiridos en las escuelas de formación y en la propia Universidad AHMSA.

“Por sus trabajadores, AHMSA llegó a ser la siderúrgica integrada más consolidada de Latinoamérica. Y volverá a serlo por ellos”, expresó. La renuncia ocurre en un contexto de incertidumbre sobre el futuro de AHMSA, cuyo proceso de quiebra mantiene en expectativa a los extrabajadores y a la economía de Monclova y la Región Centro, que durante décadas dependió en gran medida de la actividad de la acerera.