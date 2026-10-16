Tras 20 años, renuncia titular de Recursos Humanos de AHMSA

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    Tras 20 años, renuncia titular de Recursos Humanos de AHMSA
    Durante los últimos cuatro años, Recursos Humanos de AHMSA desvinculó a más de tres mil trabajadores, según la carta de despedida. ARCHIVO

En una carta, Mónica Elizondo Ortiz destacó la labor de los trabajadores que han sostenido la empresa; la renuncia ocurre en medio de la crisis de la siderúrgica

MONCLOVA, COAH.- Mónica Elizondo Ortiz presentó su renuncia a la Dirección de Recursos Humanos de Altos Hornos de México (AHMSA), con lo que concluye una trayectoria de 20 años en la empresa, de los cuales los últimos cuatro estuvo al frente de esa área.

La salida de la funcionaria fue dada a conocer mediante una carta de despedida, fechada el 15 de octubre, en la que recordó que hace dos décadas la empresa le abrió sus puertas para cubrir una vacante como asistente en Recursos Humanos.

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Relató que llegó recién graduada de abogada y con un hijo de un año, y que dos décadas después deja la empresa “por la misma puerta que me recibió”, en medio de una tragedia que, dijo, ha afectado no solo a catorce mil trabajadores directos, sino a toda la región.

En el documento, Elizondo Ortiz destacó que durante los últimos cuatro años Recursos Humanos desvinculó a más de tres mil trabajadores, de los cuales dos mil celebraron convenios de terminación.

Reconoció que se recibió cara a cara al personal y que, aunque se atendieron cientos de demandas laborales, el trabajo en equipo evitó que estas se contaran en millares.

$!En el documento, Elizondo Ortiz destacó que se atendió cara a cara al personal y que el trabajo en equipo evitó que las demandas laborales se contaran en millares.
En el documento, Elizondo Ortiz destacó que se atendió cara a cara al personal y que el trabajo en equipo evitó que las demandas laborales se contaran en millares. CORTESÍA

Agradeció a su equipo por su apoyo y espíritu de servicio, así como al personal esencial que ha laborado y continúa laborando “con la sostenida esperanza” de que el proceso culmine en la ansiada venta y reactivación productiva.

Reconoció su resiliencia, perseverancia y lealtad, al recordar que han trabajado meses sin recibir remuneración alguna e, incluso, más de seis meses sin seguridad social, así como largas jornadas para cumplir con la entrega de información y condiciones precarias en el caso de los guardias vigilantes.

Deseó que el proceso concursal llegue a buen término para que “la agonía que vive tanta gente llegue pronto a su fin”. Dirigiéndose a quien adquiera la empresa, afirmó que el recurso humano “no será algo en que preocuparse”: los trabajadores de AHMSA representan, dijo, “una joya invaluable” por su capacitación, conocimientos de alta especialidad adquiridos en las escuelas de formación y en la propia Universidad AHMSA.

$!La ahora exdirectora de Recursos Humanos de AHMSA concluyó una trayectoria de 20 años en la empresa; 16 de ellos formó parte del Jurídico Corporativo.
La ahora exdirectora de Recursos Humanos de AHMSA concluyó una trayectoria de 20 años en la empresa; 16 de ellos formó parte del Jurídico Corporativo. ESPECIAL

“Por sus trabajadores, AHMSA llegó a ser la siderúrgica integrada más consolidada de Latinoamérica. Y volverá a serlo por ellos”, expresó.

La renuncia ocurre en un contexto de incertidumbre sobre el futuro de AHMSA, cuyo proceso de quiebra mantiene en expectativa a los extrabajadores y a la economía de Monclova y la Región Centro, que durante décadas dependió en gran medida de la actividad de la acerera.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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