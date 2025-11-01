Tras cuatro meses en el Semefo de Nuevo León, sepultan en Monclova a ‘Huevito’

Monclova
/ 1 noviembre 2025
    Familiares y amigos despidieron entre lágrimas a Sergio Alonso “Huevito” Valdez Hernández en la Capilla La Paz. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANA

Sergio Alonso Valdez , ‘Huevito’, fue víctima de una golpiza mortal el pasado 28 de junio y su cuerpo fue hallado en un vagón del tren que había partido desde Monclova

MONCLOVA, COAH.– Luego de permanecer cuatro meses en el Servicio Médico Forense de Nuevo León, los restos de Sergio Alonso Valdez Hernández, conocido con cariño como “Huevito”, regresaron a su natal Monclova, donde familiares, amigos y vecinos le despidieron entre lágrimas y flores.

El cuerpo del joven fue encontrado dentro de un vagón de tren en territorio nuevoleonés, tras haber sido golpeado brutalmente y abandonado en el ferrocarril que atraviesa la colonia Calderón, de donde era originario.

El féretro de “Huevito” fue sepultado en el panteón Guadalupe, acompañado de arreglos florales y muestras de cariño. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANA

De acuerdo con la familia, el crimen ocurrió el 28 de junio, luego de una discusión con un vecino identificado como Jesús Gabriel, presuntamente por una bicicleta. La agresión escaló hasta convertirse en un ataque mortal.

Durante meses, su cuerpo permaneció bajo resguardo del SEMEFO en espera de los trámites legales y de identificación. Finalmente, este fin de semana fue entregado a sus seres queridos, quienes velaron a “Huevito” en la Capilla La Paz antes de darle sepultura en el panteón Guadalupe.

Familiares y amigos despidieron entre lágrimas a Sergio Alonso “Huevito” Valdez Hernández en la Capilla La Paz. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANA

Decenas de personas acudieron para despedirse del joven, recordado por su carácter noble y servicial. En redes sociales, la comunidad monclovense ha expresado su indignación por la violencia del hecho y el dolor que deja a su paso.

