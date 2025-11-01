Arteaga impulsa la reforestación y la conservación ambiental

Con la participación de autoridades estatales, académicas y ambientales, la alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores encabezó la Jornada de Reforestación 2025 en la Reserva Natural Voluntaria Rancho Las Delicias, ubicada en la comunidad de La Biznaga. Durante el evento se plantaron 2,000 árboles de especies nativas, como pino y encino, en una superficie cercana a las 80 hectáreas.

La actividad forma parte de las acciones del Corredor Biocultural de la Sierra de Arteaga y marca el inicio de un esquema de colaboración entre el Gobierno del Estado, la Secretaría de Medio Ambiente, Fundación Azteca, la Agencia Alemana de Cooperación (GIZ), Heineken México, la Universidad Autónoma de Coahuila y el Municipio de Arteaga, con el objetivo de fortalecer la conservación del patrimonio natural y promover el desarrollo sustentable en la región.

TE PUEDE INTERESAR: Ramos Arizpe cierra el Mes Rosa con acciones de prevención y apoyo a pacientes con cáncer

Durante la ceremonia, la alcaldesa Sánchez Flores resaltó que esta jornada representa un compromiso con las futuras generaciones. “Reforestar es un acto de esperanza. Cada árbol que hoy sembramos simboliza una oportunidad para mantener viva la biodiversidad, recuperar el suelo y asegurar el futuro de nuestros hijos”, señaló.

El gobernador, Manolo Jiménez Salinas, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, reiteró su apoyo a las iniciativas municipales que impulsan la restauración ecológica y la participación ciudadana. Diana Susana Estens de la Garza, titular de la dependencia, destacó que proyectos como este fortalecen los servicios ambientales de la zona, incluyendo la infiltración de agua, captura de carbono y generación de aire limpio.