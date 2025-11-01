Arteaga impulsa la reforestación y la conservación ambiental

Coahuila
/ 1 noviembre 2025
    Arteaga impulsa la reforestación y la conservación ambiental
    La alcaldesa destacó que reforestar es un compromiso moral con las futuras generaciones, y simboliza esperanza y conservación de la biodiversidad. FOTO: CORTESÍA

La alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores encabezó la Jornada de Reforestación 2025 en la Reserva Natural Voluntaria Rancho Las Delicias, en La Biznaga.

Con la participación de autoridades estatales, académicas y ambientales, la alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores encabezó la Jornada de Reforestación 2025 en la Reserva Natural Voluntaria Rancho Las Delicias, ubicada en la comunidad de La Biznaga. Durante el evento se plantaron 2,000 árboles de especies nativas, como pino y encino, en una superficie cercana a las 80 hectáreas.

La actividad forma parte de las acciones del Corredor Biocultural de la Sierra de Arteaga y marca el inicio de un esquema de colaboración entre el Gobierno del Estado, la Secretaría de Medio Ambiente, Fundación Azteca, la Agencia Alemana de Cooperación (GIZ), Heineken México, la Universidad Autónoma de Coahuila y el Municipio de Arteaga, con el objetivo de fortalecer la conservación del patrimonio natural y promover el desarrollo sustentable en la región.

TE PUEDE INTERESAR: Ramos Arizpe cierra el Mes Rosa con acciones de prevención y apoyo a pacientes con cáncer

Durante la ceremonia, la alcaldesa Sánchez Flores resaltó que esta jornada representa un compromiso con las futuras generaciones. “Reforestar es un acto de esperanza. Cada árbol que hoy sembramos simboliza una oportunidad para mantener viva la biodiversidad, recuperar el suelo y asegurar el futuro de nuestros hijos”, señaló.

El gobernador, Manolo Jiménez Salinas, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, reiteró su apoyo a las iniciativas municipales que impulsan la restauración ecológica y la participación ciudadana. Diana Susana Estens de la Garza, titular de la dependencia, destacó que proyectos como este fortalecen los servicios ambientales de la zona, incluyendo la infiltración de agua, captura de carbono y generación de aire limpio.

$!El evento forma parte del Corredor Biocultural de la Sierra de Arteaga y representa un nuevo esquema de colaboración entre gobierno, academia y sector privado.
El evento forma parte del Corredor Biocultural de la Sierra de Arteaga y representa un nuevo esquema de colaboración entre gobierno, academia y sector privado. FOTO: CORTESÍA

El propietario de la reserva, Ing. Luis Manuel González Mancha, junto con representantes de la iniciativa privada y la academia, coincidieron en la necesidad de generar alianzas para restaurar ecosistemas y fomentar la conciencia ambiental entre las nuevas generaciones.

En la jornada participaron estudiantes de la Universidad Autónoma de Coahuila, de la Telesecundaria de La Biznaga, brigadas comunitarias, conservacionistas y vecinos, quienes trabajaron en conjunto para sembrar y resguardar las especies nativas.

La Reserva Natural Voluntaria Rancho Las Delicias, con una extensión de 79.95 hectáreas, colinda con el Área Natural Protegida Sierra de Arteaga y forma parte de un corredor biológico estratégico, que aporta servicios esenciales de conservación, biodiversidad e hidrología para el sur del estado.

$!Se plantaron 2,000 árboles de especies nativas, como pino y encino, en casi 80 hectáreas.
Se plantaron 2,000 árboles de especies nativas, como pino y encino, en casi 80 hectáreas. FOTO: CORTESÍA

La alcaldesa enfatizó que la administración municipal 2025–2027, “Arteaga Somos Todos”, continuará promoviendo proyectos que refuercen la identidad ecológica del municipio y consoliden a Arteaga como un ejemplo de desarrollo sustentable en Coahuila.

“El progreso no está reñido con la naturaleza. Nuestro bienestar depende del equilibrio con la tierra que pisamos”, concluyó.

Temas


Medio Ambiente
Reforestación

true

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Coahuila quiere entrar al mapa de los chips

Coahuila quiere entrar al mapa de los chips
Estudios revelan la situación en la que se encuentra el Río Colorado, pero no se detalla actualidad de Río Bravo.

Debe México aumentar 52% entregas de agua a EU para ponerse al corriente en 5 años
En contraste, muertes en accidentes tienen tendencia irregular en 2025: van más que en 2020, pero menos que en 2024.

Coahuila: En 6 años, aumentan ¡142%! lesionados en accidentes de tránsito
Señaló que la política económica actual ‘hipoteca el futuro del país’ al debilitar el aparato productivo y abandonar a las pequeñas y medianas empresas.

Rubén Moreira acusa endeudamiento histórico y política fiscal regresiva del gobierno federal
Delegación de sindicatos chinos durante su visita a la sede nacional de la CTM en México.

Coahuila: CTM estrecha lazos con sindicatos de China en busca de cooperación laboral
true

Presidenta, no es lo mismo popularidad que credibilidad
Insistió en que México no debe volver a una guerra impuesta desde Estados Unidos.

Epigmenio Ibarra arremete contra Calderón: ‘Farsantes de la derecha medran con la tragedia’
La manifestación reunió a aproximadamente 30 personas que exigieron cambios en la atención de la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia.

Saltillo: se manifiestan padres por fallas en procedimientos familiares de juzgados y Pronnif