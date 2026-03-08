Tras golpear a su ex, sujeto escapa con su hijo de siete meses en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Un hombre presuntamente agredió a su ex pareja y se llevó por la fuerza a su hijo de siete meses de edad, lo que provocó una intensa movilización policiaca durante la noche del sábado en el sector sur de la Monclova.

El presunto responsable fue identificado como Jordan Alan “N”, de 31 años, alias “El Güero Mata”, quien de acuerdo con los primeros reportes acudió al domicilio de Jaqueline “N”, de 25 años.

Los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada en el cruce de las calles 19 de Febrero y Doctor Rafael Cepeda, en el fraccionamiento Francisco I. Madero.

Según la información preliminar, el hombre llegó al lugar a bordo de una motocicleta tipo cross de color negro y presuntamente bajo los efectos de alguna droga, iniciando una discusión con su ex pareja.

Durante el altercado, el sujeto presuntamente golpeó a la mujer y posteriormente tomó al bebé de siete meses, para después salir del domicilio de forma apresurada.

Tras apoderarse del menor, abordó nuevamente la motocicleta y huyó con rumbo desconocido, dejando a la madre del niño en estado de shock.

La mujer logró pedir ayuda a una vecina, quien realizó el reporte al número de emergencias, lo que generó la movilización de elementos de Seguridad Pública Municipal.

Policías desplegaron un operativo de búsqueda en diversas colonias del sur de Monclova, recorriendo calles y avenidas cercanas con el objetivo de localizar al presunto agresor y recuperar al menor.

No obstante, pese al patrullaje realizado durante varios minutos, el individuo no fue localizado en ese momento.

Autoridades indicaron que ya cuentan con la identidad del presunto responsable, por lo que se prevé que en las próximas horas se intensifiquen las acciones para ubicarlo y garantizar la integridad del menor.

