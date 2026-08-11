Tras muerte de hombre de 90 años en Frontera, revelan que dos de sus hijos también se quitaron la vida

Vecinas del sector identificaron al hombre como Armando y lo recordaron como una persona que durante años mantuvo una rutina activa pese a su avanzada edad y a las dificultades que enfrentaba para desplazarse.

FRONTERA, COAH.- La muerte de un hombre de aproximadamente 90 años causó consternación entre habitantes de la colonia Bertha, de Frontera , luego de que fuera localizado sin vida al interior de su domicilio. De acuerdo con los primeros reportes, el adulto mayor habría atentado contra su propia vida.

Las residentes señalaron que era frecuente verlo salir de su vivienda apoyado en dos bastones y recorrer los alrededores de los tanques, además de dedicarse a la recolección de cartón. Sin embargo, afirmaron que desde hacía aproximadamente un mes había dejado de realizar esta actividad.

Según los testimonios recabados en el sector, durante los últimos meses el hombre había presentado un deterioro en su movilidad, al grado de sufrir algunas caídas. Ante esta situación, sus familiares habrían optado por restringir sus salidas para evitar que sufriera algún accidente.

Vecinas también comentaron que Armando había enfrentado la muerte de dos de sus hijos. Una de sus hijas habría fallecido hace uno o dos años y, posteriormente, murió uno de sus hijos. Las residentes señalaron que ambos decesos habrían ocurrido en circunstancias relacionadas con suicidio, aunque estos antecedentes no fueron confirmados oficialmente.

La situación familiar del adulto mayor también era complicada debido a las condiciones de salud de su esposa, quien igualmente es una persona de edad avanzada y utiliza silla de ruedas. Sus hijas son quienes la apoyan para salir de la vivienda y atender sus necesidades.

Ante el fallecimiento de Armando, algunos habitantes de la colonia expresaron su pesar y recordaron que, pese a sus limitaciones físicas, durante mucho tiempo mantuvo una rutina que lo llevaba a recorrer las calles de la zona.

Las vecinas evitaron atribuir el fallecimiento a una causa específica y señalaron que desconocen qué pudo llevar al adulto mayor a tomar la decisión de quitarse la vida. Aunque algunas consideraron que las pérdidas familiares y el deterioro de su condición física pudieron representar una carga emocional, esta posibilidad no ha sido confirmada por sus familiares ni por las autoridades.

El caso quedó en manos de las autoridades correspondientes, quienes deberán realizar las diligencias necesarias para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

(CON INFORMACIÓN DE LA VOZ)