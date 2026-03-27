Trasladan a 80 internos de Piedras Negras al penal de Monclova

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Monclova
/ 27 marzo 2026
    Trasladan a 80 internos de Piedras Negras al penal de Monclova
    El traslado de internos se realizó bajo resguardo de corporaciones estatales y federales. Personal de Derechos Humanos verificó el cumplimiento de protocolos. LIDIET MEXICANO

El movimiento se realizó bajo un operativo con participación de fuerzas estatales y federales, así como supervisión de Derechos Humanos

MONCLOVA, COAH.- Monclova recibió a 80 personas privadas de la libertad trasladadas desde el Centro Penitenciario Varonil de Piedras Negras, como parte de las acciones de reacomodo y control en el sistema penitenciario estatal.

El movimiento se llevó a cabo mediante un operativo de seguridad encabezado por elementos de la Policía Estatal y la Policía Penitenciaria, con apoyo de la Fiscalía General del Estado, a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/mas-de-mil-elementos-resguardaran-monclova-y-la-region-durante-semana-santa-JO19714926

También participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, quienes reforzaron las labores de resguardo durante el traslado.

De acuerdo con la información, durante todo el proceso se contó con la presencia de personal de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila, con el fin de supervisar que el operativo se desarrollara conforme a protocolo.

En la Región Centro, el despliegue incluyó además la participación del Grupo Reacción Centro (GRC) y el acompañamiento de la Policía de Acción y Reacción (PAR).

Según las autoridades, este tipo de acciones forma parte de la estrategia estatal orientada a mantener el orden, la seguridad y la gobernabilidad al interior de los centros penitenciarios de Coahuila.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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