Trasladan a 80 internos de Piedras Negras al penal de Monclova

El movimiento se llevó a cabo mediante un operativo de seguridad encabezado por elementos de la Policía Estatal y la Policía Penitenciaria, con apoyo de la Fiscalía General del Estado, a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

MONCLOVA, COAH.- Monclova recibió a 80 personas privadas de la libertad trasladadas desde el Centro Penitenciario Varonil de Piedras Negras, como parte de las acciones de reacomodo y control en el sistema penitenciario estatal.

También participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, quienes reforzaron las labores de resguardo durante el traslado.

De acuerdo con la información, durante todo el proceso se contó con la presencia de personal de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila, con el fin de supervisar que el operativo se desarrollara conforme a protocolo.

En la Región Centro, el despliegue incluyó además la participación del Grupo Reacción Centro (GRC) y el acompañamiento de la Policía de Acción y Reacción (PAR).

Según las autoridades, este tipo de acciones forma parte de la estrategia estatal orientada a mantener el orden, la seguridad y la gobernabilidad al interior de los centros penitenciarios de Coahuila.