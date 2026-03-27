Más de mil elementos resguardarán Monclova y la región durante Semana Santa

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Monclova
/ 27 marzo 2026
    Más de mil elementos resguardarán Monclova y la región durante Semana Santa
    El alcalde Carlos Villarreal encabezó el arranque del operativo de seguridad para garantizar la integridad de turistas y habitantes de la Región Centro. CORTESÍA

Serán instalados módulos de orientación en rutas clave

MONCLOVA, COAH.- Con un despliegue coordinado entre corporaciones policiacas de los tres niveles de gobierno, autoridades pusieron en marcha el operativo de seguridad para el periodo vacacional de Semana Santa en Monclova; en este se tendrá la participación de más de mil elementos en la región Centro-Desierto y más de 400 tan solo en Monclova.

El alcalde Carlos Villarreal Pérez informó que este esquema contempla la intervención de corporaciones de seguridad, auxilio y salud, quienes trabajarán mediante turnos y rotaciones para garantizar vigilancia permanente en los puntos de mayor afluencia y en los accesos a la ciudad.

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La estrategia incluye la instalación de módulos de atención en rutas clave hacia municipios cercanos, donde se brindará orientación a los visitantes y se mantendrá comunicación directa con las distintas corporaciones.

Además, se implementará monitoreo constante para detectar riesgos y actuar de manera oportuna ante cualquier eventualidad.

En este operativo participan elementos de Seguridad Pública, Protección Civil, así como fuerzas estatales y federales, además de instituciones de auxilio como Cruz Roja, lo que permitirá fortalecer la capacidad de respuesta inmediata en situaciones de emergencia.

$!Elementos de corporaciones municipales y estatales participarán en el operativo de seguridad.
Elementos de corporaciones municipales y estatales participarán en el operativo de seguridad. CORTESÍA

Las acciones se extenderán a los cuatro puntos cardinales de Monclova y municipios de la región, priorizando la atención a turistas, paisanos y familias locales que aprovechan este periodo vacacional.

El Edil monclovense destacó que, además del despliegue operativo, es fundamental la participación ciudadana, por lo que exhortó a la población a seguir recomendaciones de seguridad en balnearios, quintas y sitios recreativos, con el fin de prevenir incidentes.

El arranque formal del operativo se realizó sobre el bulevar Harold R. Pape, a la altura del Teatro de la Ciudad, donde autoridades municipales, estatales y federales coordinaron el inicio de estas acciones que buscan garantizar un saldo blanco durante la temporada.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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