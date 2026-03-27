Más de mil elementos resguardarán Monclova y la región durante Semana Santa

MONCLOVA, COAH.- Con un despliegue coordinado entre corporaciones policiacas de los tres niveles de gobierno, autoridades pusieron en marcha el operativo de seguridad para el periodo vacacional de Semana Santa en Monclova; en este se tendrá la participación de más de mil elementos en la región Centro-Desierto y más de 400 tan solo en Monclova. El alcalde Carlos Villarreal Pérez informó que este esquema contempla la intervención de corporaciones de seguridad, auxilio y salud, quienes trabajarán mediante turnos y rotaciones para garantizar vigilancia permanente en los puntos de mayor afluencia y en los accesos a la ciudad.

La estrategia incluye la instalación de módulos de atención en rutas clave hacia municipios cercanos, donde se brindará orientación a los visitantes y se mantendrá comunicación directa con las distintas corporaciones. Además, se implementará monitoreo constante para detectar riesgos y actuar de manera oportuna ante cualquier eventualidad. En este operativo participan elementos de Seguridad Pública, Protección Civil, así como fuerzas estatales y federales, además de instituciones de auxilio como Cruz Roja, lo que permitirá fortalecer la capacidad de respuesta inmediata en situaciones de emergencia.

Las acciones se extenderán a los cuatro puntos cardinales de Monclova y municipios de la región, priorizando la atención a turistas, paisanos y familias locales que aprovechan este periodo vacacional. El Edil monclovense destacó que, además del despliegue operativo, es fundamental la participación ciudadana, por lo que exhortó a la población a seguir recomendaciones de seguridad en balnearios, quintas y sitios recreativos, con el fin de prevenir incidentes. El arranque formal del operativo se realizó sobre el bulevar Harold R. Pape, a la altura del Teatro de la Ciudad, donde autoridades municipales, estatales y federales coordinaron el inicio de estas acciones que buscan garantizar un saldo blanco durante la temporada.

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